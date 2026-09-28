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Kropka nad i

Generał Roman Polko: Władimir Putin w tej chwili ratuje własne życie, nie może się wycofać

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Putin
Generał Roman Polko: Władimir Putin w tej chwili ratuje własne życie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: ALEXANDER RYUMIN/SPUTNIK/KREMLIN POOL/PAP/EPA
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Zdaniem byłego dowódcy Jednostki Wojskowej GROM przywódca Rosji Władimir Putin poszedł tak daleko w wojnie z Ukrainą, że nie może się już wycofać. - Putin w tej chwili ratuje własne życie - ocenił generał Roman Polko w "Kropce nad i" w TVN24.

W "Kropce nad i" w TVN24 były dowódca Jednostki Wojskowej GROM gen. Roman Polko mówił o tym, że przywódca Rosji wie, że po zakończeniu wojny z Ukrainą czekają go rozliczenia.

- Putin w tej chwili ratuje własne życie, bo poszedł już tak daleko, że nie może się już wycofać. Tak jak Netanjahu [premier Izraela - red.], on doskonale wie, że kiedy zakończy się wojna, to przyjdzie dla niego czas rozliczeń - powiedział emerytowany wojskowy.

Zdaniem Polko ten bilans nie jest dla Rosji korzystny. - Bo piąty rok prowadzi wojnę, która miała trwać kilka tygodni. Rosja poniosła ogromne straty gospodarcze, straty w ludziach, i w końcu społeczeństwo go za to rozliczy - przekonywał.

Pytanie o stałą bazę USA. Polko: Putin pewnie odbiera ten sygnał

Monika Olejnik zapytała swojego gościa o to, czy wizja stałych baz armii USA w Polsce wzmacnia nasze bezpieczeństwo. - Wzmacnia nas to, co się stało nawet dzisiaj - odpowiedział gen. Polko, najprawdopodobniej mając na myśli podpisanie umowy o serwisowaniu silników do śmigłowców Apache.

- Jeżeli biznes amerykański inwestuje w Polsce, jeżeli Stany Zjednoczone przekazują nam swoje technologie, jeżeli powstanie ta baza, nie jest ważne, jak będzie duża, ale stała baza, gdzie będą rodziny związane z Polakami, gdzie będą się uczyć naszej kultury i lepiej nas rozumieć, no to to wyraźnie pokazuje, i to jest sygnał, który Putin pewnie odbiera, że Stany Zjednoczone nie będą bezczynne, gdyby Rosja zaatakowała Polskę - powiedział gość TVN24.

W ocenie gen. Polko, to wszystko pokazuje także, że za gwarancjami wynikającymi z członkostwa w NATO stoi prawdziwa siła: gwarancja Stanów Zjednoczonych.

OGLĄDAJ: Alarmy w Polsce. Gen. Roman Polko o "nowej strategii Putina"
pc
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Źródło: TVN24
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Tagi:
obronnośćRosjaUkrainaWojna w UkrainieWładimir PutinPolityka zagraniczna RosjiUSAPolityka zagraniczna USAMisje wojskowe USAbezpieczeństwo
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