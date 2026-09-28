Generał Roman Polko: Władimir Putin w tej chwili ratuje własne życie, nie może się wycofać
W "Kropce nad i" w TVN24 były dowódca Jednostki Wojskowej GROM gen. Roman Polko mówił o tym, że przywódca Rosji wie, że po zakończeniu wojny z Ukrainą czekają go rozliczenia.
- Putin w tej chwili ratuje własne życie, bo poszedł już tak daleko, że nie może się już wycofać. Tak jak Netanjahu [premier Izraela - red.], on doskonale wie, że kiedy zakończy się wojna, to przyjdzie dla niego czas rozliczeń - powiedział emerytowany wojskowy.
Zdaniem Polko ten bilans nie jest dla Rosji korzystny. - Bo piąty rok prowadzi wojnę, która miała trwać kilka tygodni. Rosja poniosła ogromne straty gospodarcze, straty w ludziach, i w końcu społeczeństwo go za to rozliczy - przekonywał.
Pytanie o stałą bazę USA. Polko: Putin pewnie odbiera ten sygnał
Monika Olejnik zapytała swojego gościa o to, czy wizja stałych baz armii USA w Polsce wzmacnia nasze bezpieczeństwo. - Wzmacnia nas to, co się stało nawet dzisiaj - odpowiedział gen. Polko, najprawdopodobniej mając na myśli podpisanie umowy o serwisowaniu silników do śmigłowców Apache.
- Jeżeli biznes amerykański inwestuje w Polsce, jeżeli Stany Zjednoczone przekazują nam swoje technologie, jeżeli powstanie ta baza, nie jest ważne, jak będzie duża, ale stała baza, gdzie będą rodziny związane z Polakami, gdzie będą się uczyć naszej kultury i lepiej nas rozumieć, no to to wyraźnie pokazuje, i to jest sygnał, który Putin pewnie odbiera, że Stany Zjednoczone nie będą bezczynne, gdyby Rosja zaatakowała Polskę - powiedział gość TVN24.
W ocenie gen. Polko, to wszystko pokazuje także, że za gwarancjami wynikającymi z członkostwa w NATO stoi prawdziwa siła: gwarancja Stanów Zjednoczonych.