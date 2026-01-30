Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
"FAKTY PO FAKTACH"

Generał Polko o "wazeliniarstwie" Dudy i tym, co powinien zrobić Nawrocki

Fakty po faktach - Roman Polko
Gen. Polko: poziom wazeliniarstwa jednak też ma swoje czerwone linie
Źródło: TVN24
Generał Roman Polko ocenił w "Faktach po Faktach" w TVN24, że Donald Trump obraził polskich żołnierzy, a Karol Nawrocki powinien się domagać przeprosin. To, jak Andrzej Duda bronił słów prezydenta USA, były dowódca GROM nazwał "wazeliniarstwem".

Andrzej Duda w wywiadzie w RMF FM był pytany o kontrowersyjną wypowiedź Donalda Trumpa o żołnierzach NATO w Afganistanie. Trump stwierdził w jednym z wywiadów, że Ameryka nigdy nie potrzebowała pomocy NATO, a wojska Sojuszu podczas misji w Afganistanie trzymały się "trochę z tyłu" i "trochę z dala od linii frontu".

- Nie widzę w tej wypowiedzi niczego, co uzasadniałoby słowo "przepraszam", bo prezydent Trump nikogo nie obraził - ocenił Duda. Nazwał wypowiedź amerykańskiego prezydenta "niefortunną i niezręczną". - Dobrze, że polskie władze zwróciły na to uwagę - przyznał. Dodał, że ci, którzy robią największą awanturę wokół wypowiedzi Trumpa, "do niedawna poniewierali polski mundur".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Andrzej Duda
Duda broni Trumpa i odpowiada Tuskowi
Andrzej Duda
Duda dołączył do amerykańskiej organizacji
Thomas Rose złożył wieniec pod Pomnikiem Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa
Ambasador USA oddał cześć Polakom poległym na misjach

Polko: nie można się tak podlizywać

W programie "Fakty po Faktach" w TVN24 były dowódca Jednostki Wojskowej GROM generał Roman Polko stwierdził, że Donald Trump obraził honor polskich żołnierzy i krytycznie ocenił postawę Andrzeja Dudy w tej sprawie.

- Powiem tylko krótko, że poziom wazeliniarstwa jednak też ma swoje czerwone linie, granice, i nie można się podlizywać prezydentowi największego państwa świata, i najsilniejszego, tylko z tego powodu, że właśnie takim prezydentem tego państwa jest - skomentował generał Polko.

- Jeżeli ktoś mówi bzdury, to trzeba tak jak Giorgia Meloni powiedzieć: "przyjacielu, cenimy was, świetnie, żeśmy współdziałali, zbudowaliśmy kompanię braci, ale to, co mówisz, jest nieprawdą i wypadałoby, żebyś przeprosił" - zauważył.

Premier Włoch Giorgia Meloni w opublikowanym oświadczeniu uznała za niedopuszczalne słowa Donalda Trumpa na temat roli państw NATO w operacji w Afganistanie. Jak podkreśliła, jej rząd przyjął wypowiedź Trumpa ze zdumieniem. Dodała: "Niedopuszczalne są słowa, które umniejszają wkład państw NATO w Afganistanie, zwłaszcza gdy pochodzą z kraju-sojusznika".

Generał Polko powiedział w "Faktach po Faktach", że Karol Nawrocki jako najwyższy zwierzchnik Sił Zbrojnych jest winny polskim żołnierzom to, aby poprosić prezydenta USA o przeprosiny. - Nie można w jednym zdaniu mówić "murem za mundurem", a w drugim zdaniu chować głowę w piasek i udawać, że właściwie nic się nie stało, tak jak czasem kibole na stadionach krzyczą - dodał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Sekretarz stanu USA Marco Rubio stanął przed senacką komisją
"Polscy żołnierze ginęli w Afganistanie". Spór w Senacie USA o słowa Trumpa
Świat
Zdjęcie Trumpa i Putina w Białym Domu (27.01.2026)
Zdjęcie Putina zawisło w Białym Domu
Maciej Wacławik
Władysław Kosiniak-Kamysz
Szef MON rozczarowany reakcją prezydenta? "Można zrobić więcej"

"Powinno się pojawić takie coś jak wojna hybrydowa"

W trakcie rozmowy generał Polko wyraził nadzieję, że jeszcze w tym roku trafią do Polski elementy systemu antydronowego San. Umowa na jego dostarczenie została podpisana w piątek. W jego ocenie San uzupełnia "wielowarstwową obronę powietrzną kraju", ale potrzebne są jeszcze odwaga i determinacja do użycia tej broni w praktyce.

- W legislacji prawnej powinno się pojawić takie coś jak wojna hybrydowa, bo dużo o tym mówimy, a tak naprawdę wciąż mamy tylko stan wojny, stan pokoju i nie ma tego, co w istocie dzieje się na granicy polsko-białoruskiej czy polsko-rosyjskiej, patrząc na obwód królewiecki, i co jest takim stanem wojny-niewojny, czyli czymś pośrednim - przekonywał.

Wojskowy tłumaczył, że w czasie pokoju obowiązujące procedury mogą utrudnić użycie broni w takim przypadku jak we wrześniu ubiegłego roku, kiedy do Polski wtargnęły rosyjskie drony. Przy okazji tego wątku pozytywnie wypowiedział się o polskiej branży zbrojeniowej.

- Pojawiły się ostatnio produkty polskie, które naprawdę są, jeżeli chodzi o klasę technologiczną, top level, i pewnie będą poszukiwane przez naszych partnerów z NATO - ocenił. Wyraził nadzieję, że będą się zachwycać choćby "potworem z Tarnowa", czyli czterolufowym karabinem maszynowym 12,7 mm w ruchomej wieżyczce, elementem systemu San.

Gen. Polko o kwestiach prawnych i realiach wojny hybrydowej
Źródło: Fakty po Faktach TVN24

USA prowadzą rozmowy o "kapitulacji", a nie o pokoju

Jak mówił gość "Faktów po Faktach", nie widzi on perspektyw na to, żeby wojna w Ukrainie zakończyła się w tym roku.

- Bardzo chciałbym, żeby ta wojna się skończyła, ale, niestety, Witkoff [specjalny wysłannik Trumpa - red.] nie prowadzi rozmów o pokoju, tylko o kapitulacji Ukrainy. Bo to przed Putinem rozwija się czerwony dywan, a Ukraina to jest tym problemem, które nie chce skapitulować - powiedział generał Polko.

CZYTAJ WIĘCEJ: Witkoff: negocjacje w sprawie Ukrainy dotyczą już tylko jednej kwestii

W ocenie polskiego dowódcy Rosja wykorzystałaby ewentualne zawieszenie broni "do odbudowania potencjału militarnego i kolejnego uderzenia", gdyż Kreml nie rezygnuje ze swoich celów.

Generał Polko skrytykował również zawieszenie w Białym Domu zdjęcia Donalda Trumpa oraz Władimira Putina. - Nie można wywieszać zdjęcia ze zbrodniarzem wojennym w Białym Domu, jeżeli ten zbrodniarz wojenny ma krew na rękach i dalej morduje, i dalej nie zmienia swojego postępowania - ocenił.

OGLĄDAJ: gen. Roman Polko, Marek Kamiński, prof. Wojciech Szczeklik
pc

gen. Roman Polko, Marek Kamiński, prof. Wojciech Szczeklik

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil//akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
ŻołnierzeWojsko PolskieAndrzej DudaDonald TrumpRoman PolkoDyplomacjaDronyAtaki dronówbranża zbrojeniowaUkraina
Czytaj także:
imageTitle
Egipskie ciemności w Radomiu. Mecz ekstraklasy odwołany
Najnowsze
ZQ-3 R/B
Deorbitacja chińskiej rakiety. Co stało się z maszyną
METEO
Policja (zdj. ilustracyjne)
Policyjna sieć transmisji danych naprawiona
Polska
shutterstock_2361820491
Nowy komunikat o wirusie Nipah. Czy stanowi zagrożenie dla Europy?
Zdrowie
Schronisko dla zwierząt w Bytomiu (29.01.2026)
"Mordownie, nie schroniska". Wyniki kontroli i pytania w Sejmie
Polska
Oblodzenie mróz zima
Nie tylko bardzo niska temperatura będzie zagrożeniem
METEO
imageTitle
Ekstraklasa wybudzona z zimowego snu. Gol w 63. sekundzie
EUROSPORT
Bez kitu - Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
"Nie boję się używać tego słowa"
"#BezKitu"
Żyrafa Pietruszka świętuje swoje pierwsze urodziny
Plebiscyt na Zwierzaka Roku. 12 finalistów
WARSZAWA
imageTitle
Minister ciągle bez akredytacji na igrzyska, szef PKOl odpowiada
EUROSPORT
Zamrożona furgonetka przy jednej ze stacji metra w Nowym Jorku
Ciężarówka zamieniła się w bryłę lodu
METEO
Taco Hemingway
Kontrowersje wokół utworu Taco Hemingwaya. Państwowa instytucja reaguje
BIZNES
Trudne warunki pogodowe na Lotnisku Chopina
Idzie mróz. Na Lotnisku Chopina w stałej gotowości 80 osób i 40 maszyn
WARSZAWA
imageTitle
Znamy pierwszych półfinalistów w Berlinie. Pożegnanie obrońcy tytułu
EUROSPORT
Catherine O'Hara
Gwiazda "Kevin sam w domu" nie żyje
Świat
imageTitle
Niemcy odparli atak i mają finał mistrzostw Europy
EUROSPORT
Szymon Hołownia i politycy Polski 2050 w Sejmie (15.10.2025 r.)
Trzy wolty Hołowni. I jeszcze więcej pytań
Sebastian Zakrzewski, Patryk Michalski
Andrzej Duda
Duda broni Trumpa i odpowiada Tuskowi
Polska
Centrum Medyczne Esculap w Bielsku-Białej
Kobieta zmarła po porodzie. Rzecznik Praw Pacjenta potwierdził liczne nieprawidłowości
Katowice
Mroźna noc
Nocą nawet -19 stopni. A jak zimno będzie w sobotę?
METEO
Auto zima
Zimowy niezbędnik kierowcy. Jak ochronić auto przed mrozem i awarią
BIZNES
Policjanci zatrzymali mężczyznę
Pracownica stacji próbowała zapobiec kradzieży. Została potrącona
WARSZAWA
telefon rece smartphone
Plaga w internecie. Eksperci biją na alarm
Łukasz Figielski
imageTitle
Wiatr rozdawał karty w Willingen. Słoweńcom nie przeszkodził
EUROSPORT
Lisa Murkowski
Wygrała wybory niezwykłym sposobem. Kim jest Lisa Murkowski, która chwali Polskę
Sebastian Zakrzewski
Donald Trump
Nobel dla Trumpa? Sikorski stawia warunek
Polska
Pies zaatakował 11-latkę (zdjęcie ilustracyjne)
Pies zaatakował 11-latkę wracającą ze szkoły. Jest akt oskarżenia
WARSZAWA
Horseshoe Falls near the well known Russell Falls in Tasmania's Mount Field National Park
"Spokojna przystań" w lesie nie istniała. AI zmyliło turystów
BIZNES
Koleje Śląskie
Atak zimy. Dworce pozostaną otwarte w nocy
Polska
shutterstock_2431413597
Wniosek o podniesienie opłat na autostradzie. Jest stanowisko GDDKiA
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica