Generał Rajmund Andrzejczak odchodzi ze stanowiska szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Kim jest generał?

Generał Rajmund Andrzejczak - "pierwszy żołnierz"

Jednocześnie z pełnieniem funkcji szefa Sztabu Generalnego WP – od sierpnia 2018 roku generał Andrzejczak jest oficerem przewidzianym do mianowania na Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych na wypadek, gdyby wybuchła wojna. Konstytucja z 1997 roku przewiduje, że taki dowódca zostanie powołany na czas wojny. W czasie pokoju – zgodnie z przepisami ustawowymi – wyznacza się natomiast kandydata na to stanowisko. Jest nim obecnie właśnie generał Andrzejczak.

Generał Andrzejczak - przebieg kariery

Zanim został "pierwszym żołnierzem", generał Andrzejczak był krótko, dosłownie przez kilka dni, zastępcą szefa Sztabu Generalnego WP, co było po prostu przygotowaniem do nominacji na kolejne stanowisko.

Po ukończeniu szkoły oficerskiej trafił do garnizonów na Mazurach. Pierwszym plutonem dowodził w 2 pułku zmechanizowanym w Giżycku (1991-93), kompanią czołgów – w tej samej jednostce, która nosiła już nazwę 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej (1993-96). Od 1996 r. służył w Orzyszu, najpierw w sekcjach operacyjnej i rozpoznania w sztabie 4 Suwalskiej Brygady Kawalerii Pancernej (do 1998 r.), potem jako szef sztabu Litewsko-Polskiego Batalionu Sił Pokojowych (1998-99), który w tamtym czasie był wizytówką sił zbrojnych. W 2001 r. wrócił do tego batalionu na stanowisko zastępcy dowódcy, które zajmował do 2003 r., po czym został dowódcą 1 Batalionu Pancernego Ułanów Krechowieckich, wchodzącego w skład 15 BZ.