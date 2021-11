Najważniejszy żołnierz ewakuowany z Afganistanu wyjechał już z Polski

Z kraju wyjechał na stałe jeden z najważniejszych "przyjaciół Polski" ewakuowanych z Afganistanu - generał Muhammad Haidar Nikpai - dowiedział się tvn24.pl. Ten dowódca wojsk specjalnych trafił do ośrodka dla cudzoziemców pośród lasów, z tygodniówką w wysokości kilkunastu złotych i brakiem perspektyw. - Będziemy odpytywać służby i rząd, czy i jakie programy adaptacyjne przygotowali dla ewakuowanych Afgańczyków - mówi poseł Marek Biernacki, członek komisji do spraw służb specjalnych.

Przyleciał do Polski pod koniec sierpnia jednym z ostatnich samolotów, które rząd wysłał po współpracowników Wojska Polskiego oraz naszej dyplomacji.

Generał Muhammad Haidar Nikpai w ośrodku dla cudzoziemców

Według naszych informacji generał trafił do ośrodka dla cudzoziemców znajdującego się w lesie niedaleko Radzynia Podlaskiego. Otrzymał tygodniówkę w wysokości kilkunastu złotych.

Również polskie służby specjalnie - z którymi Haidar blisko pracował w Afganistanie - nie wzięły odpowiedzialności za los generała. Według naszych informatorów doszło jedynie do dwóch krótkich spotkań, z których nic nie wynikło.

W Polsce, od 2013 roku są jego dwaj synowie, którzy skończyli liceum w Dęblinie i teraz studiują na tamtejszej uczelni kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne. To efekt dżentelmeńskiej umowy zawartej z generałem jeszcze w 2013 roku, gdy pomógł on po ataku na polskich żołnierzy.

Do dziś resort obrony narodowej pomaga obydwu młodym Afgańczykom w życiu i nauce w Polsce.

- Nie rozumiem, jak można nie wykorzystać wiedzy i kontaktów takiej osoby. Bywałem w Afganistanie i wiem, jak relacje są tam ważne. Obawiam się, że to nie jest problem wyłącznie generała i dotyczy po prostu wszystkich ewakuowanych. Dlatego jako opozycja chcemy posiedzenia speckomisji, na którym będziemy pytać o los naszych przyjaciół - mówi poseł Marek Biernacki (klub Koalicja Polska).

Z naszych informacji wynika, że generał Haidar wyjechał do jednego z europejskich państw.

"Bez udziału MON"

Oficjalnie wiadomo, że powietrznym mostem do Warszawy dotarło około 900 Afgańczyków, w tym 300 kobiet i tyle samo dzieci. Według nieoficjalnych informacji Polska zgodziła się być domem również dla kilkuset współpracowników innych armii NATO, które operowały w Afganistanie - głównie litewskiej i oczywiście amerykańskiej.

Dokładnie 1 listopada wysłaliśmy do resortu obrony maila z prośbą o odpowiedzi, czy i jakie programy adaptacyjne wdrożono dla "przyjaciół" oraz prośbą o wskazanie konkretnych form pomocy oraz przepisów, na podstawie których jest im udzielana.

Jednak jeden z wysokich rangą funkcjonariuszy wojskowych służb specjalnych przekonuje dziennikarza tvn24.pl, że "Afgańczycy są zagospodarowani", a historia z wyjazdem generała Haidara to "incydent". - Nasi tłumacze mają co robić, wykorzystujemy ich. Praca to sposób na adaptację w Europie - mówi oficer służb.