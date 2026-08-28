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Polska

"Tu leży żołnierz polski". Uroczystości pogrzebowe generała Mirosława Różańskiego

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Uroczystości pogrzebowe gen. Mirosława Różańskiego
Odbyły się uroczystości pogrzebowe gen. Mirosława Różanskiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Lech Muszyński/PAP
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Na Cmentarzu Komunalnym w Międzyrzeczu został pochowany generał broni i senator Mirosław Różański. W Kościele św. Wojciecha w Międzyrzeczu przemowy pożegnalne wygłosili między innymi marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

W piątek o godzinie 13 od mszy świętej żałobnej w Kościele św. Wojciecha w Międzyrzeczu rozpoczęły się państwowe uroczystości pogrzebowe generała broni Mirosława Różańskiego.

Różański był senatorem XI kadencji, dowódcą generalnym rodzajów sił zbrojnych, weteranem działań poza granicami państwa, kawalerem Orderu Krzyża Odrodzenia Polski. Zmarł 24 sierpnia 2026 roku w wieku 63 lat.

Generał Mirosław Różański
Generał Mirosław Różański
Źródło zdjęcia: Marcin Bielecki/PAP

- Tu leży żołnierz polski. Odważny, sumienny, skrupulatny. Tu leży dowódca Wojska Polskiego. Oddany swym żołnierzom, misji wychowania, wykształcenia, nakreślenia strategii. Tu leży nasz kolega - powiedział wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że generał Mirosław Różański cechował się odwagą, "którą zapisał w mówieniu prawdy". - Do mówienia prawdy pewnie w dzisiejszych czasach szczególnie trzeba dużo odwagi. A do obronienia jej i bronienia swoich racji, tej odwagi trzeba jeszcze więcej - mówił.

Uroczystości pogrzebowe generała Mirosława Różańskiego
Uroczystości pogrzebowe gen. Mirosława Różańskiego
Uroczystości pogrzebowe gen. Mirosława Różańskiego
Źródło zdjęcia: Lech Muszyński/PAP
Uroczystości pogrzebowe gen. Mirosława Różańskiego
Uroczystości pogrzebowe gen. Mirosława Różańskiego
Źródło zdjęcia: Lech Muszyński/PAP
Uroczystości pogrzebowe gen. Mirosława Różańskiego
Uroczystości pogrzebowe gen. Mirosława Różańskiego
Źródło zdjęcia: Lech Muszyński/PAP
Uroczystości pogrzebowe gen. Mirosława Różańskiego
Uroczystości pogrzebowe gen. Mirosława Różańskiego
Źródło zdjęcia: Lech Muszyński/PAP
Uroczystości pogrzebowe gen. Mirosława Różańskiego
Uroczystości pogrzebowe gen. Mirosława Różańskiego
Źródło zdjęcia: Lech Muszyński/PAP
Uroczystości pogrzebowe gen. Mirosława Różańskiego
Uroczystości pogrzebowe gen. Mirosława Różańskiego
Źródło zdjęcia: Lech Muszyński/PAP
Uroczystości pogrzebowe gen. Mirosława Różańskiego
Uroczystości pogrzebowe gen. Mirosława Różańskiego
Źródło zdjęcia: Lech Muszyński/PAP
Uroczystości pogrzebowe gen. Mirosława Różańskiego
Uroczystości pogrzebowe gen. Mirosława Różańskiego
Źródło zdjęcia: Lech Muszyński/PAP
Uroczystości pogrzebowe gen. Mirosława Różańskiego
Uroczystości pogrzebowe gen. Mirosława Różańskiego
Źródło zdjęcia: Lech Muszyński/PAP
Uroczystości pogrzebowe gen. Mirosława Różańskiego
Uroczystości pogrzebowe gen. Mirosława Różańskiego
Źródło zdjęcia: Lech Muszyński/PAP
Uroczystości pogrzebowe gen. Mirosława Różańskiego
Uroczystości pogrzebowe gen. Mirosława Różańskiego
Źródło zdjęcia: Lech Muszyński/PAP
Uroczystości pogrzebowe gen. Mirosława Różańskiego
Uroczystości pogrzebowe gen. Mirosława Różańskiego
Źródło zdjęcia: Lech Muszyński/PAP
Uroczystości pogrzebowe gen. Mirosława Różańskiego
Uroczystości pogrzebowe gen. Mirosława Różańskiego
Źródło zdjęcia: Lech Muszyński/PAP

"Żegnamy przede wszystkim człowieka"

Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska zauważyła, że generał Różański "w żołnierzach widział ludzi, o których należy dbać i traktować ich z należytym szacunkiem".

- Po przejściu do polityki to się nie zmieniło. On właśnie w polityce dostrzegał narzędzie, którym będzie mógł kontynuować działania na rzecz armii profesjonalnej, nowoczesnej, odpowiednio traktowanej. Przychodząc do polityki, wykorzystał to, co było jego atutem: niezależność myślenia, odwagę w stawaniu po stronie najważniejszych wartości, podejmowanie działań na rzecz wspólnego dobra - powiedziała.

Generał brygady Sławomir Kocanowski w swojej przemowie zwrócił uwagę, że kiedy odchodzą dowódcy, pozostaje po nich to, co zostawili po sobie w swoich żołnierzach.

- Dziś żegnamy generała, ale za stopniem, stanowiskiem i mundurem żegnamy przede wszystkim człowieka. Człowieka, który przez wiele lat wyznaczał kierunki innym i prowadził swoich żołnierzy. Dlatego tak trudno przyjąć, że dziś jego własna droga dobiega końca, że jego głosu już nie usłyszymy, że pozostaje po nim miejsce, którego nie sposób wypełnić - mówił generał Kocanowski.

Generał Mirosław Różański spoczął na Cmentarzu Komunalnym w Międzyrzeczu.

Źródło: TVN24
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Tagi:
Mirosław RóżańskiWładysław Kosiniak-KamyszMałgorzata Kidawa-BłońskaSenatLubuskieWojsko Polskie
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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