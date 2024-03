Generał Bieniek: z potęgą, jaką jest NATO, wojna konwencjonalna dla Putina jest klęską

czytaj dalej

Na posiedzenie komisji do spraw wyborów kopertowych wszedł w pewnym momencie poseł PiS Marek Suski. - Pan tutaj jako kto się pojawił? - zapytał go przewodniczący Dariusz Joński (KO). Suski stwierdził, że "jako poseł". Po tej sytuacji świadek Piotr Ciompa przestał odpowiadać na pytania, choć wcześniej to robił. Twierdził, że to przez brak możliwości swobodnej wypowiedzi. - Mam absolutne wrażenie, że został zastraszony. Sprawdzimy teraz, przez kogo - komentował później Joński.