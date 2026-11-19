Fakty po Faktach Generał Mieczysław Bieniek o próbie rosyjskiej prowokacji przy granicy z Polską Oprac. Adam Styczek |

Generał Bieniek: operacja pod fałszywą flagą, która była planowana, mogła zakończyć się tragicznie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził w środę, że na przełomie października i listopada 2026 roku polskie służby wiedziały o planowanej rosyjskiej prowokacji przy granicy z obwodem królewieckim i odpowiednio zareagowały.

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- Służby polskie działają prewencyjnie. Nie o wszystkim jest społeczeństwo informowane i dobrze. Na podstawie informacji, które uzyskaliśmy od sojuszników i od swoich służb, udało się udaremnić, być może tragiczny w skutkach, incydent, bo operacja pod fałszywą flagą, która była planowana, mogła zakończyć się tragicznie - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 generał Mieczysław Bieniek.

Doradca ministra obrony narodowej do spraw bezpieczeństwa tłumaczył, że "gdyby przekroczyła granicę grupa ludzi, którzy później by się ubrali w mundury ukraińskie czy polskie (…) i wykonaliby atak na swój obiekt, oskarżona by została strona, w której mundury się przebrali".

- Na szczęście nic takiego się nie wydarzyło. Na pewno to działanie prewencyjne zmusiło drugą stronę do zaniechania tych aktów - stwierdził. - To nie znaczy, że nie będą próbować różnego rodzaju sabotaży, dywersji, podpaleń, ataków cybernetycznych, czy dronów, które mogą sobie hasać - zastrzegł.

Generał Bieniek: wolimy zapobiegać niż później gasić pożar

Zapytany, czy Rosjanie planowali w Polsce dokonanie zamachu terrorystycznego na obiekt, w którym mogła znajdować się duża liczba ludzi, odpowiedział: - Nie możemy tego wykluczyć, ale nawet gdybym o tym wiedział, to bym tego nie powiedział, bo operacje specjalne i duże pieniądze lubią ciszę.

- Wolimy zapobiegać niż później gasić pożar, który by się mógł wydarzyć. Robimy wszystko, żeby społeczeństwo czuło się bezpiecznie, szczególnie w rejonach przygranicznych - oświadczył generał Bieniek.

Dopytywany, jak często tego typu interwencje się zdarzają, wskazał na komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i alarmy ogłaszane na wschodzie kraju, kiedy strona rosyjska atakuje blisko zachodniej granicy Ukrainy. - To mamy na co dzień - dodał.

Generał Bieniek: wolimy zapobiegać niż później gasić pożar Źródło: TVN24

Zielone ludziki mało prawdopodobne, ale "musimy zachować czujność"

Szef agencji wywiadu pułkownik Paweł Szota w rozmowie z "Rzeczpospolitą" nie wykluczył scenariusza, w którym dochodzi do przejścia przez granicę z Litwą tak zwanych zielonych ludzików. Generał Bieniek zwrócił uwagę, że taki scenariusz w Polsce jest mało prawdopodobny.

- My nie mamy tych mniejszości (tak licznych), jak to jest na Łotwie czy w Estonii. Natomiast musimy zachować bardzo wysoką czujność. Zarówno Straż Graniczna, policja i jednostki, które tam są przy granicy - powiedział.

Doradca ministra obrony narodowej wskazał, że Polska desygnowała w ostatnich miesiącach dwie brygady obrony terytorialnej, które mają w przyszłości być wzmocnieniem Straży Granicznej.

Zielone ludziki mało prawdopodobne, ale "musimy zachować czujność" Źródło: TVN24