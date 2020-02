Prezydent zdecydował. Generał Mika pozostanie dowódcą generalnym

Jak wynika z komunikatu, generał Mika odbierze akt mianowania w czwartek. Jest to także ostatni dzień jego pierwszej, trzyletniej kadencji na najwyższym stanowisku w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, któremu na co dzień podlega większość polskich żołnierzy.

O tym, że Mika zostanie wyznaczony na kolejną kadencję na stanowisku dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych portal tvn24.pl informował już 26 stycznia . Komunikat Biura Bezpieczeństwa Narodowego potwierdził to, co mówili nasi informatorzy, którzy zastrzegli sobie anonimowość.

Najważniejsze stanowisko w dowództwie generalnym generał Mika obejmował, gdy siły zbrojne znajdowały się w trudnym momencie. Jego poprzednik, generał broni Mirosław Różański odchodził po konflikcie z ówczesnym ministrem obrony Antonim Macierewiczem. Najważniejszym człowiekiem w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych był zaledwie półtora roku. Żegnając się z podwładnymi, generał Różański powiedział do następcy: "Panie generale Mika, Jarku, teraz czas dla ciebie. Ale pamiętajmy, że to historia nas oceni".

8.02 | Gen. Mirosław Różański w środę w pożegnalnym przemówieniu na dziedzińcu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych nawiązał do uroczystości, podczas której 1 lipca 2015 r. rozpoczynał kadencję, mającą trwać trzy lata. - 1 lipca 2015 r. tutaj na tym placu deklarowałem, że przygotuję siły zbrojne do działań, które będą, nie do tych, które były. Oceniłem, że nie będę mógł wykonać tego zadania. Dlatego podjąłem decyzję o rezygnacji z zajmowanego stanowiska – powiedział. tvn24

Nietypowy awans

Ten ostatni awans był zaskoczeniem, bo do stanowiska dowódcy generalnego przypisany był stopień generała broni, a "czterogwiazdkowy" generał w praktyce zarezerwowany był tylko dla szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Minister Błaszczak specjalnie zmienił wewnętrzne wojskowe przepisy, by umożliwić Mice nominację. Z kolei szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch tłumaczył, że awans wynika z istotnej roli, jaką odgrywa dowódca generalny jako przełożony większości żołnierzy i człowiek odpowiedzialny za wzmacnianie wojska na wschodzie kraju oraz współpracę z sojuszniczymi oddziałami, których w Polsce jest coraz więcej.

Plany likwidacji dowództwa generalnego

Zdaniem PiS reforma systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi, którą parlament przyjął w 2013 roku, była niezgodna z konstytucją. W październiku 2013 roku partia skierowała w tej sprawie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego i na jednego ze swych reprezentantów wskazała ówczesnego posła Andrzeja Dudę. Do rozprawy nigdy jednak nie doszło. W lipcu 2015 roku Trybunał umorzył sprawę na wstępnym etapie, uznając, że wniosek PiS został wadliwie skonstruowany.

Już przy wprowadzaniu zmian dotyczących szefa Sztabu Generalnego przedstawiciele MON i BBN powtarzali, że to tylko pierwszy etap odwracania reformy przygotowanej za Platformy. W dalszej kolejności mają zostać odtworzone osobne dowództwa Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, które istniały przed 2014 rokiem. To oznacza, że Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych przestanie być potrzebne.

Zmiany jeszcze w tym roku?

Na dokończenie zmian w systemie kierowania i dowodzenia wojskiem naciska przede wszystkim ośrodek prezydencki. W niedawnej wypowiedzi dla PAP szef BBN Paweł Soloch powiedział, że jest to jedno z zadań przewidzianych do realizacji w 2020 roku. Pod uwagę mają być wzięte wnioski z przygotowywanych ćwiczeń Defender-Europe 2020, podczas których do Europy, w tym do Polski, przybędzie 20 tysięcy dodatkowych amerykańskich żołnierzy (najwięcej od 25 lat).