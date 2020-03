Dowódca generalny polskiego wojska zakażony koronawirusem

U dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych generała Jarosława Miki potwierdzono obecność koronawirusa - podało we wtorek Ministerstwo Obrony Narodowej. Jak dowiedział się tvn24.pl, oficer trafił do szpitala MON przy ulicy Szaserów w Warszawie. W piątek dowódca generalny wrócił z narady wojskowej w Niemczech. Jest on jedną z 20 osób, u których potwierdzono zakażenie w Polsce.

W Polsce u 20 pacjentów potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 - wynika z danych przekazanych we wtorek przez Ministerstwo Zdrowia. Premier Mateusz Morawiecki we wtorek zdecydował o odwołaniu wszystkich imprez masowych. Według ustawy są to wydarzenia z udziałem co najmniej 1000 widzów na stadionach i otwartych terenach, wydarzenia artystyczno-rozrywkowe w halach i innych obiektach zamkniętych przewidziane dla 500 lub więcej osób, a także wydarzenia sportowe w halach i innych budynkach z udziałem 300 lub więcej osób.