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Polska

Maciej Klisz szefem sztabu w dowództwie NATO

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Władysław Kosiniak-Kamysz, Maciej Klisz i Wiesław Kukuła
Kosiniak-Kamysz: chyba pierwszy raz w historii podjęto taką decyzję
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: x.com/@KosiniakKamysz
Generał broni Maciej Klisz objął stanowisko szefa sztabu w Sojuszniczym Dowództwie Sił Połączonych NATO - poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Ocenił, że jego doświadczenie "zostanie dobrze wykorzystane".

Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w poniedziałek na platformie X, że Maciej Klisz - do niedawna Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych - objął stanowisko szefa sztabu w Sojuszniczym Dowództwie Sił Połączonych NATO w Brunssum w Holandii.

"Jestem pewien, że doświadczenie Pana Generała zostanie dobrze wykorzystane do budowania siły Sojuszu i wzmacniania roli Polski w międzynarodowym środowisku wojskowym. Powodzenia Panie Generale!" - napisał szef MON.

Maciej Klisz - kim jest?

Szef MON już na początku czerwca bieżącego roku poinformował, że generał Klisz - wówczas dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych - trafi do dowództwa w Brunssum. 11 czerwca generał Klisz oficjalnie przekazał obowiązki Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych generałowi Ireneuszowi Nowakowi.

Jeszcze zanim generał Klisz został wyznaczony na stanowisko Dowódcy Operacyjnego RSZ w październiku 2023 roku, pełnił funkcję dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej i był zaangażowany w proces powstawania tej formacji. Wcześniej był oficerem Wojsk Specjalnych - pełnił między innymi funkcję szefa sztabu 1. pułku specjalnego i szefa sztabu Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca. Klisz służył też w polskim kontyngencie w Afganistanie podczas misji szkoleniowej Resolute Support komponentu sił specjalnych NATO.

Na stanowisku Dowódcy Operacyjnego RSZ generał Klisz spotkał się z bezprecedensowymi wyzwaniami - między innymi to on odpowiadał za reakcję polskich i sojuszniczych wojsk na wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną w nocy z 9 na 10 września ubiegłego roku, a także za regularne działania polskiego lotnictwa w reakcji na rosyjskie naloty na Ukrainę.

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Źródło: PAP
Tagi:
Władysław Kosiniak-KamyszMinisterstwo Obrony NarodowejNATOWojskoWojsko Polskie
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
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