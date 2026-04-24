Generał Kowalski był "nieskory do rozmów" o SAFE

Sobkowiak-Czarnecka: generał Kowalski był nieskory do rozmów o SAFE
Źródło: TVN24
Nie wiem, z czego tu być dumnym - tak pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE skomentowała słowa Sławomira Cenckiewicza, który przypisał sobie "zasługi" przy prezydenckim wecie. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w programie "#BezKitu" w TVN24 mówiła też, że pełniący obowiązki szefa BBN generał Andrzej Kowalski "był wyjątkowo nieskory do rozmów" o SAFE. Dodała, że "zawsze obracał się, pokazywał tylną część ciała i z godnością odchodził".

Sławomir Cenckiewicz poinformował w czwartek, że złożył rezygnację ze stanowiska szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Przekonywał, że decyzja ma związek z brakiem dostępu do informacji niejawnych.

Pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została zapytana w piątek w programie "#BezKitu" w TVN24 o słowa Cenckiewicza, który powiedział, że weto w stosunku do SAFE jest jego zasługą.

- Nie wiem, z czego tu być dumnym, bo tuż po wecie bardzo szybko okazało się, jak brzemienne w skutkach jest to weto - skomentowała Sobkowiak-Czarnecka. - I nie mówię tylko o tym, że wprost z mechanizmu SAFE nie będą mogły trafić pieniądze do policji czy Straży Granicznej, ale to Sławomir Cenckiewicz był tym, który wielokrotnie podnosił, że SAFE jest zły, dlatego że nie będziemy tych zakupów robić w Stanach Zjednoczonych. I w kilka dni po wecie pana prezydenta wybuchła wojna w Zatoce [Perskiej], po której Amerykanie jasno powiedzieli: nie będziemy tak szybko dostarczać sprzętu do Europy, jak mieliśmy to robić pierwotnie - dodała.

- Europa musi wziąć odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo i właśnie po to jest mechanizm SAFE - podkreśliła.

"Coraz bliżej podpisania umowy" w sprawie SAFE
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Coraz bliżej podpisania umowy" w sprawie SAFE

Wtedy nastąpił "moment zwrotny w Pałacu Prezydenckim"

Sobkowiak-Czarnecka opowiadała, że jak tylko została pełnomocniczką rządu, wiele razy była w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie rozmawiano "bardzo szczegółowo i o samym mechanizmie, i o liście zakupowej". - I to był moment, kiedy to była wspólna praca nad tą listą i nie było słychać słów krytyki albo zapowiedzi weta - dodała. Jak mówiła, w tych spotkaniach uczestniczył generał Mirosław Bryś, zastępca szefa BBN.

Według pełnomocniczki rządu do spraw programu SAFE, po konferencji prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, na której padły między innymi słowa, że "proponowana nam jest Polska pod niemieckim butem", nastąpił "moment zwrotny w Pałacu Prezydenckim". - Ale sam Sławomir Cenckiewicz też na pierwszych spotkaniach nie był aż tak radykalny w ocenach, jak był dużo później. Faktycznie dużo dopytywał o ten wątek amerykański, ale jak dzisiaj słyszę, to był architektem tego, żeby pan prezydent ustawę zawetował - dodała.

Generał Kowalski "był wyjątkowo nieskory do rozmów" o SAFE

Obecnie pełniącym obowiązki szefa BBN został generał Andrzej Kowalski. Na uwagę, że może będzie nowe podejście do tej sprawy, pełnomocniczka rządu odparła: - Nie sądzę, bo akurat pan generał Kowalski był wyjątkowo nieskory do rozmów o mechanizmie SAFE.

Generał Andrzej Kowalski
Generał Andrzej Kowalski
Źródło: Marcin Obara/PAP

- Co tydzień, kiedy widzieliśmy się tuż przed komitetem [bezpieczeństwa - red.], pytałam pana generała Kowalskiego, czy coś jeszcze mogę wyjaśnić w sprawie mechanizmu SAFE. Zawsze obracał się, pokazywał mi tylną część ciała i z godnością odchodził, więc nie było tu żadnej rozmowy - mówiła Sobkowiak-Czarnecka.

Dopytywana powiedziała, że "było to odwrócenie się bezsłowne, więc nie spodziewa się jakiegoś większego dialogu".

OGLĄDAJ: "Święczkowski i Nawrocki próbują zablokować konstytucyjnych sędziów ustawą"
pc

"Święczkowski i Nawrocki próbują zablokować konstytucyjnych sędziów ustawą"

pc
Program SAFEBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoSławomir Cenckiewicz
Czytaj także:
Kajdanki, więzień, kara śmierci
Zmiany w sprawie kary śmierci w USA. Chodzi o dodatkowe metody egzekucji
Świat
imageTitle
Cios w ostatniej minucie. Real stracił zwycięstwo w Sewilli
Najnowsze
imageTitle
Dwa gole w doliczonym czasie. Jagiellonia zaskoczona w hicie
EUROSPORT
imageTitle
Koniec największego konfliktu polskiej koszykówki. Gortat i Ponitka pogodzeni
EUROSPORT
imageTitle
USA stawia warunki przed mundialem. "Nie mogą zabrać ze sobą terrorystów"
Najnowsze
Silny wiatr, noc
Uwaga na wichury. Tutaj aura będzie zagrożeniem
METEO
Dzik pojawił się na placu zabaw na Bemowie
Dzik w piaskownicy, policja przed bramą
WARSZAWA
shutterstock_2239909941
Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce
BIZNES
imageTitle
28 lat prała koszulki. Pożegnali ją jak legendę
EUROSPORT
imageTitle
Szok w Lubinie. Triumf outsidera ekstraklasy
EUROSPORT
26423478
Sześciu prokuratorów odsuniętych od śledztw m.in. w sprawie "króla kryptowalut"
Polska
Uczestnicy eksperymentu SOLIS100
Sześć osób spędzi 100 dni w izolacji. Jedną z nich jest Polka
METEO
Szef Pentagonu Pete Hegseth
Szef Pentagonu: to dzwonek alarmowy dla krajów na całym świecie
BIZNES
imageTitle
Mocny start Gauff w Madrycie. Demolka w drugim secie
EUROSPORT
Kwiaty i znicze pozostawione w miejscu tragicznego wypadku posła Łukasza Litewki w Dąbrowie Górniczej
Prokuratura o przyczynie śmierci posła Łukasza Litewki. Zarzuty dla kierowcy
Katowice
imageTitle
Dujszebajew komentuje odejście. "Najlepsza decyzja dla obu stron"
EUROSPORT
J.D. Vance
Witkoff i Kushner lecą do Pakistanu, Vance - nie
Świat
Modernizacja linii otwockiej
Opóźnienia na budowie. Pociągi nie wrócą na linię otwocką zgodnie z planem
WARSZAWA
24 1925 fpf cln-0004
Zaginięcie "króla kryptowalut". "Śledztwa nie prowadzono w poważny sposób"
Polska
paliwo stacja benzynowa shutterstock_2755419285
Eksperci o cenach paliw w majówkę
BIZNES
EN_01676405_1122
Tusk rozmawiał z dziennikarzami, wtem pojawił się Fico. Wymowna reakcja
Polska
Przymrozek, noc
Noc chłodna i wietrzna. Co przyniesie sobota
METEO
Elon Musk
Mars schodzi na drugi plan. Firma Muska zmienia strategię
BIZNES
Endometrioza
25 lat TVN24. Materiały, które wpłynęły na rzeczywistość
Katarzyna Skalska-Koziej
Fragment trasy S8 przejdzie remont (zdjęcie ilustracyjne)
Bez tramwajów na Nowowiejskiej i Grójeckiej. Frezowanie na Mokotowie i Woli
WARSZAWA
Ksiądz Jerzy Popiełuszko
Zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki. Nowe ustalenia
Polska
imageTitle
Sinner postraszony w Madrycie
EUROSPORT
Donald Trump
Trump ostrzega Londyn. "Możemy bardzo łatwo na to odpowiedzieć"
BIZNES
Silny wiatr
Alert RCB. Tu należy zachować szczególną ostrożność
METEO
imageTitle
Koniec złudzeń. Alcaraz nie obroni tytułu w Roland Garros
EUROSPORT

