Generał Rapacki: to nie bunt przeciw władzy, tylko przypomnienie, że służby służą narodowi

To jest apel wyartykułowany w trosce o bezpieczeństwo Polek i Polaków, o Polskę - mówił w "Faktach po Faktach" generał Adam Rapacki, były zastępca komendanta głównego policji i były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Odniósł się do apelu generałów i admirałów w stanie spoczynku, między innymi wojska i policji, w związku z protestami po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.

"Obawiamy się sytuacji, w której ponownie na ulicach polskich miast może dojść do użycia siły i niepotrzebnych ofiar" - piszą autorzy apelu.

W poniedziałek w "Faktach po Faktach" powiedział, że "to jest apel wyartykułowany w trosce o bezpieczeństwo Polek i Polaków, o Polskę".

Dodał, że pod apelem podpisali się młodzi generałowie, którzy rozpoczynali służbę po 90. roku, ale również tacy, którzy pamiętają czasy stanu wojennego. - Te wspomnienia, te doświadczenia tych generałów nasuwają pewne skojarzenia, jakbyśmy to już kiedyś przerabiali - powiedział.

- Z jednej strony mamy potężne niezadowolenie społeczne i duże zgromadzenia obywatelskie, radosne, pokojowe, ale czasami mogą się zdarzyć różne incydenty. Z drugiej, zapowiedzi wicepremiera odpowiedzialnego za bezpieczeństwo, który nawołuje do powoływania jakichś grup bojowych chroniących kościoły - mówił generał.

Pytany, czy skoro generałowie i admirałowie zwracają się też do obecnych policjantów, to trochę ich w ten sposób buntują przeciw władzy, generał Rapacki odpowiedział, że "absolutnie to nie jest bunt przeciw władzy, tylko przypomnienie, że policja czy wszystkie służby w swoich przysięgach, rotach ślubowań mają jasno określone, że służą narodowi".