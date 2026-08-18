JEDEN NA JEDEN Gdzie jest Marcin Romanowski? "To jedna z informacji, która jest poważnie weryfikowana" Mikołaj Gątkiewicz |

Kierwiński: ucieczka Romanowskiego do Naddniestrza stawia w bardzo złym świetle całą Zjednoczoną Prawicę Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości i posła PiS Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Z pisma wynika, że zostało ono nadane w Tyraspolu na terenie Naddniestrza - prorosyjskiego, separatystycznego regionu Mołdawii. Polityk jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym afery w Funduszu Sprawiedliwości.

- Każdy sygnał o potencjalnej obecności pana Romanowskiego jest na bieżąco monitorowany i weryfikowany, natomiast na bieżąco służby nie informują, czy dany sygnał jest prawdziwy, czy nie - powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24 minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Jak zaznaczył, "jest to jedna z informacji, która jest bardzo poważnie weryfikowana".

"To stawia w złym świetle cały obóz kiedyś Zjednoczonej Prawicy"

Ponadto, w ocenie Kierwińskiego, potencjalny wyjazd Romanowskiego do Naddniestrza stawia "w bardzo złym świetle" nie tylko jego, ale "cały obóz kiedyś Zjednoczonej Prawicy". - To znaczy, że uciekając przed polskim wymiarem sprawiedliwości są w stanie pójść na współpracę z regionem, który wprost uzależniony jest od Putina - powiedział.

- Jeżeli on szuka pomocy u Putina to znaczy, że u nich są ludzie, którzy ciepło spoglądają na wschód - ocenił Kierwiński.

Jak mówił, "pan Morawiecki, który dzisiaj już w PiS-ie nie jest, chce się od tego odcinać, mówi, jak to źle świadczy o PiS-ie". - Ale to Morawiecki zrobił go wiceministrem w własnym rządzie - przypomniał szef MSWiA.

- Podkreślam, jeżeli byłoby to prawdą, że ich wiceminister uciekł pod skrzydła Putina, to ja będę zawsze podkreślał, to oni to indywiduum zrobili wiceministrem - powiedział. Jak dodał, "to oni biorą pełną odpowiedzialność za tego gościa".

Kierwiński: w PiS modlą się, by Romanowski nie trafił do Polski

Prowadzący program Radomir Wit zwrócił uwagę na brak działań kierownictwa PiS wobec Romanowskiego z związku z jego ucieczką, takich jak choćby zawieszenie w klubie. - Oni niczego nie zrobią - odparł Kierwiński. - Oni tak naprawdę najbardziej modlą się o to, żeby Romanowski nie trafił z powrotem do Polski - powiedział.

- Przecież oni boją się tego, co Romanowski powie w prokuraturze, jak już będzie przesłuchiwany - ocenił. - Więc proszę się nie dziwić, że oni w tej sprawie zachowują się tak, jakby problemu w ogóle nie było - mówił Kierwiński.

Druga tożsamość Romanowskiego? "Mogę to sobie wyobrazić"

Swój list wysłany do warszawskiego sądu Romanowski kończy informacją, że "zgodnie z prawem" posiada drugi paszport, wydany "na inną tożsamość, na podobnej zasadzie, jak świadkowie koronni". Jak mówił Kierwiński, "może sobie wyobrazić", że paszport taki wystawiły Romanowskiego Węgry.

Przyznał, że "to nie jest trudny proces". - Jeżeli zakładamy, że Węgry orbanowskie pomagały zarówno Ziobrze, jak i Romanowskiemu na prośbę polityków PiS-u, to mogę sobie wyobrazić, że wystawiono mu paszport na zupełnie inne dane osobowe - powiedział szef MSWiA.

Zaznaczył, "to nie są rzeczy, które służby różnych krajów nie robią". Dodał jednak, że zwykle takie działanie ma na celu "budowanie swojej agentury w różnych krajach". - Ale mogę sobie wyobrazić, że ze względu na wagę polityczną obu panów i prośby ze strony polityków PiS-u, że Orban lub jego służby na coś takiego się zdecydowały - ocenił Kierwiński.

Czy Głuchołazy są przygotowane na nawałnice?

Nawałnice, które przeszły w poniedziałek przez Polskę, dotknęły także powiatu nyskiego na Opolszczyźnie, gdzie dwa lata temu doszło do powodzi. W poniedziałek doprowadziły one do lokalnych podtopień i zalania dróg, skwerów oraz posesji mieszkalnych. Szczególnie trudna sytuacja była w Bodzanowie i Głuchołazach.

Nim stanął na czele MSWiA, Kierwiński odpowiedzialny był na odbudowę tych terenów po powodzi. Czy region uniknie powtórki z 2024 roku? - Nie jesteśmy w stu procentach zabezpieczeni, ale jesteśmy lepiej zabezpieczeni niż dwa czy trzy lata temu - powiedział. - Doświadczenie z ostatnich lat pokazuje, że w każdej tego typu sytuacji trzeba być przygotowanym na nadzwyczajne zjawiska - dodał minister.

Jak podkreślił, do Głuchołaz "trafiły gigantyczne pieniądze na odbudowę i zabezpieczenie na przyszłość przed skutkami tego typu kataklizmu". Dlatego też, w jego ocenie, dzisiaj "Głuchołazy są lepiej przygotowane na tego typu problemy". - Czy są w stu procentach bezpieczne? Nie, bo nie ma dzisiaj miejsca w stu procentach bezpiecznego - mówił. - Nie ma państwa, które ma system tak stworzony, że jak przychodzi gwałtowna burza, huragan czy powódź błyskawiczna, to potrafi wyeliminować wszelkie potencjalne skutki - przekonywał.

Zwrócił uwagę, że Głuchołazy to miejsce blisko granicy i wiele wody spływa z gór od strony czeskiej. Ponadto, jak mówił, superkomórki burzowe potrafią w ciągu minuty zmienić obraz miejscowości, nad którą przechodzą. - Tak, służby są gotowe, natomiast są takie miejsca, gdzie ze względu na skalę zjawiska występują podtopienia – zaznaczył Kierwiński..

Afera w KARR. Kierwiński: ta pani będzie wykluczona z KO

Marcin Kierwiński pytany był również o działania służb w sprawie nieprawidłowości w Karkonoskiej Agencji Rozwoju przy rozdzielaniu środków na usuwanie skutków powodzi. O sprawie informował jeszcze w kwietniu "Superwizjer" TVN. Według Kierwińskiego, reakcja państwa na doniesienia o nieprawidłowościach była prawidłowa. - Od razu do akcji weszło CBA, pełna kontrola tego, co dzieje się w KARR - mówił.

Niedawno związku z aferą odwołana została wiceprezeska Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska, lokalna działaczka KO. Pytany, dlaczego do dymisji doszło w sierpniu, podczas gdy pierwsze doniesienia w tej sprawie były w kwietniu, szef MSWiA zaapelował o "oddzielenie tych dwóch kwestii". - Jedna kwestia to jest działanie służb, to nie służby dymisjonują kogoś w Polsce. Służby są od tego, żeby zbierać materiał dowodowy i nie informować jakiejkolwiek partii, co się w tej sprawie dzieje - powiedział.

- Ta pani została zawieszona pw partii - red.], bo takie są procedury. Toczy się postępowanie w sądzie koleżeńskim i będzie wykluczona z Koalicji Obywatelskiej - zapowiedział Kierwiński.

Jak dodał, śledztwo nadal trwa i "wierzy w to, że CBA wykona tę robotę bardzo, bardzo dobrze i rzetelnie". - Jeżeli więcej było takich przypadków, to służby wyłapią te przypadki, przygotują materiał dowodowy i winnych ukarzą - mówił Kierwiński.

OGLĄDAJ: Afera powodziowa. Kierwiński: ta pani będzie wykluczona z KO Zobacz cały materiał