Płetwonurek badał wrak w Zatoce Puckiej. Znaleziono jego ciało

Płetwonurek eksplorujący wrak ORP "Delfin", który zaginął w czwartek wieczorem, w piątek został odnaleziony we wraku. Ciało znaleźli koledzy płetwonurka. Okoliczności śmierci mężczyzny wyjaśnia policja.

Informację o znalezieniu ciała płetwonurka potwierdził w piątek Maciej Stęplewski z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. - Ciało płetwonurka zostało znalezione we wraku okrętu przez jego kolegów - powiedział Stęplewski.

Płetwonurek zaginął w czwartek około godziny 18. Do Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego w Gdyni wpłynęła wówczas informacja z Polish Rescue Radio, że na wodach Zatoki Puckiej doszło do nurkowania we wraku jednostki "Delfin". Wrak ten znajduje się na środku Zatoki Puckiej pomiędzy Kuźnicą a Redą. Jeden z nurków nie wynurzył się z wody.