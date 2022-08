Nieoficjalnie: pies, który zagryzł mężczyznę w Gdyni, należał do jednego z braci z gangu sutenerów

Pies rasy pitbull zaatakował we wtorek 47-latka w Gdyni. Mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Jak dowiedział się nieoficjalnie portal tvn24.pl, pies należy do jednego z braci B., którzy zarządzali gangiem sutenerów. Przestępcy między innymi tatuowali zmuszane do prostytucji kobiety.