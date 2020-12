Pies przeszedł 30 kilometrów, żeby wrócić do domu. "Nie potrafię w żaden racjonalny sposób tego wytłumaczyć"

- Przy wsadzaniu do samochodu, on się cofnął i wówczas uwolnił się z obroży i od razu jak poszedł, to nie byłem w stanie go dogonić – mówi Zygmunt Łyszcz. Katarzyna Jurska mówi, że to był najgorszy dzień jej życia. - To było bardzo ciężkie dla mnie – wspomina. Pan Zygmunt w Żukowie, pani Kasia z sąsiadami w Gdyni zaczęli poszukiwania. - Dostawaliśmy donosy, że pojawia się na trasie z Żukowa, w Baninie, nie wierzyliśmy, że on tak naprawdę idzie do nas – mówi Maja Żurek. Po czterech dniach jedna z mieszkanek dała znać, że widziała błąkającego się czarnego psa. Nikomu nie udało się go jednak znaleźć. Kolejnego dnia dzieci zaprzyjaźnione z Garym zaczęły poszukiwania. Pies leżał pod drzewem - zmęczony i przestraszony wrócił do domu. W pięć dni przeszedł prawie 30 kilometrów. - Jak on to zrobił, że nas wyczuł, to jest coś niesamowitego – podkreśla Maja Żurek.