Miał być największy bieg w historii Polski, jest duży problem. "Ja tych pieniędzy nie wyczaruję"

Do półmaratonu w Gdyni szykowały się dziesiątki tysięcy biegaczy, to miał być największy bieg w historii Polski. Jednak z powodu koronawirusa imprezę odwołano i powstał poważny problem finansowy. Uczestnicy domagają się zwrotu pieniędzy za pakiety startowe. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Półmaraton w Gdyni w ubiegłym roku zgromadził tysiące uczestników. Podobnie mógł wyglądać start w tym roku, choć miał być jeszcze bardziej prestiżowy. - To miała być wyjątkowa impreza, największy bieg w historii Polski - mówi szef komitetu organizacyjnego półmaratonu Michał Drelich. Plany pokrzyżowała pandemia.

"Ja tych pieniędzy nie wyczaruję"

W marcu firma Sport Evolution półmaraton przeniosła na październik. Teraz imprezę odwołała. Mówi, że pieniędzy nie zwróci. - Co mam zrobić? Ja tych pieniędzy nie wyczaruję. Ja je wydałem i ich nie odzyskam - tłumaczy Michał Drelich. Jak twierdzi firma, wszystkie koszty już poniosła, a pandemia wybuchła kilka tygodni przed startem. - Opłaty startowe to 4,2 miliona złotych. Natomiast koszty to prawie 6 milionów złotych - mówi Drelich.