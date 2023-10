Zderzenie pociągów w Gdyni. Kilka osób poszkodowanych

czytaj dalej

Donald Tusk na spotkaniu w Koninie usłyszał pytanie od dziewięcioletniej dziewczynki. - Czy po 15 października będę żyła w bezpiecznym i szczęśliwym kraju? - zapytała. Lider PO odparł, że to dla niego "największe wyzwanie", jakie może sobie wyobrazić. - Ona bardziej przekona wątpiących niż moje dwie godziny gadania. Oprócz tego zrobiłaś kawał wielkiej roboty. Zapisuję cię do sztabu, zgoda? - zwrócił się do niej Tusk.