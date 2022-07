Ambasador Brzezinski spotkał się z uczestnikami festiwalu Open'er

Wspomniał o swojej rozmowie z Joe Bidenem . - W zeszły piątek miałem godzinne spotkanie w Waszyngtonie z amerykańskim prezydentem Joe Bidenem, który zaprosił mnie do gabinetu owalnego, żeby porozmawiać o czymś, co jest dla niego wyjątkowe, co go inspiruje. To reakcja Polaków na uchodźców z Ukrainy , która w jego odczuciu jest idealna, niesamowita i chce, żeby świat o tym usłyszał - powiedział.

Brzezinski: prezydent Biden dogłębnie dba o Polskę

- Powodem, dla którego chciałem przyjechać na festiwal Open'er, jest to, że jest tu tak wielu młodych ludzi. To wy - o tym właśnie chciał rozmawiać prezydent Biden - młodzi ludzie, szczególnie w Polsce, reagujecie na kryzys w Ukrainie. Wstajecie w nocy, jedziecie do Medyki czy Korczowej i zabieracie rodziny do Bydgoszczy, Poznania czy Krakowa. Dla prezydenta to jest niezwykłe, to jest punkt zwrotny i my, Amerykanie jesteśmy z was dumni - powiedział ambasador.