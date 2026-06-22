Polska "Gdy usilnie próbujesz zaprosić gościa". Przerwane wystąpienie szefa MSZ Oprac. Adrian Wróbel |

Wystąpienie Radosława Sikorskiego przerwane telefonem dziennikarki "Faktów" TVN Katarzyny Kolendy-Zalewskiej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Do zabawnej sytuacji doszło w poniedziałek na pierwszej edycji Kongresu i Festiwalu Psychologicznego Re_Mind we Wrocławiu. Wystąpił na niej szef MSZ Radosław Sikorski. Mówił między innymi o wojnie i rosyjskim sabotażu. - Wojna zniewala i wyzwala jednocześnie... - powiedział wicepremier, po czym zrobił pauzę. Sięgnął po telefon i odczytał na głos: "Kolenda-Zaleska, TVN...". To wywołało rozbawienie słuchaczy. Sikorski chwilę spędził w telefonie, po czym wrócił do przerwanej wypowiedzi.

Dziennikarka "Faktów" TVN opublikowała nagranie tego momentu na swoim Instagramie. "Gdy usilnie próbujesz zaprosić gościa do programu po dymisji brytyjskiego premiera. Radosław Sikorski - dzieje się w świecie, więc telefon zawsze włączony!" - skomentowała Kolenda-Zaleska.

Gośćmi Katarzyny Kolendy-Zaleskiej w "Faktach po Faktach" byli Jacek Siewiera, były szef BBN, oraz dr Andrzej Ryś, były wiceminister zdrowia, konsultant WHO.

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