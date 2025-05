Kittel o reportażu "Sutenerzy trójmiasta": wszyscy wiedzieli tak naprawdę, co tam się dzieje Źródło: TVN24

Wszyscy wiedzieli tak naprawdę, co tam się dzieje - powiedział w TVN24 Bertold Kittel, reporter "Superwizjera" i autor reportażu "Sutenerzy trójmiasta", przedstawiającego sprawę gdańskiego drink-baru "Rozi". Przez wiele lat działał tam gang sutenerów.

Reportaż "Sutenerzy trójmiasta" przygotowany przez dziennikarza "Superwizjera" Bertolda Kittla ujawnia, w ramach jakiej działalności funkcjonował tak naprawdę gdański drink-bar "Rozi", który uchodził za jedno z najbardziej znanych miejsc na mapie nocnych klubów Trójmiasta. Działający w nim gang sutenerów na prostytucji zarobił tam dziesiątki milionów złotych.

Według prokuratury jego trzonem były osoby wywodzące się z grup kibicowskich i klubów sportów walki. Kilka tygodni temu akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu. Wśród oskarżonych o przestępstwa związane z działalnością "Rozi" jest Grzegorz H. ps. Śledziu. W materiałach śledztwa pojawiają się także Patryk M. ps. Wielki Bu oraz Olgierd L. ps. Olo. Wszyscy oni, o czym od kilku tygodni informują media, są w kręgu znajomych kandydata PiS na prezydenta Karola Nawrockiego.

Kittel: nikt tego nie monitoruje

- Wszyscy wiedzieli tak naprawdę, co tam się dzieje, bo pisały o tym wprost gazety w czasie, kiedy były Mistrzostwa Europy w piłce nożnej (w 2012 roku - red.). Tam sprowadzono dziesiątki, bodajże sto prostytutek, które obsługiwały wszystkich kibiców, którzy przyjechali do Trójmiasta - mówił w sobotę w TVN24 Kittel.

Jak przekazał, dziennikarze kierowali do policji pytania dotyczące podejrzanej działalności lokalu, a służby zapewniały o monitorowaniu sprawy. - Okazało się, że tak naprawdę nikt tego nie monitoruje - dodał.

- Policjanci z gdańskiego CBŚ wykonali świetną robotę. Przekonali wiele z tych kobiet, które przewinęło się przez klub "Rozi" na przestrzeni kilkunastu lat do tego, żeby rozmawiały z prokuraturą, żeby opowiedziały, co tam się działo i w efekcie na początku tej dekady policja wkroczyła do klubu, znalazła fantastyczny materiał dokumentacyjny - poinformował Kittel.

