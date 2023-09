Zarzuty dla kobiety i mężczyzny, którzy zaatakowali parę 16-latków w Gdańsku

czytaj dalej

Z Konfederacją jest tak, że ma bardzo ładne opakowanie, mówi krótkimi komunikatami. Kiedy zaczniemy rozmawiać i pytać Konfederację o to, co rzeczywiście chcą zrobić, jak chcą to przeprowadzić, to tam już jest pustosłowie - oceniła w "Kropce nad i" posłanka Koalicji Obywatelskiej Aleksandra Gajewska. Wiceprzewodniczący Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy Tomasz Trela mówił, że Konfederacja jest "dogadana z Jarosławem Kaczyńskim". - Ta kampania jest też o tym, żeby przestrzec obywateli, że jak głosujesz na Prawo i Sprawiedliwość, w podświadomości też głosujesz na Konfederację i odwrotnie - dodał.