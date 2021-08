Gdańsk gospodarzem Światowego Jamboree Skautowego w 2027 roku

Światowe Jamboree Skautowe to najważniejsze wydarzenie Światowej Organizacji Ruchu Skautowego dedykowane młodym ludziom w wieku od 14 do 17 lat, będącym członkami narodowych organizacji skautowych. Światowe Jamboree to dwa tygodnie atrakcyjnego programu edukacyjnego z udziałem młodych ludzi z ponad 160 krajów. Odbywa się od 1920 roku co cztery lata w innym miejscu na świecie.