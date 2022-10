Sąd oddalił powództwo przeciw dziennikarzom "Superwizjera" za reportaż "Kibol, naziol, bandyta"

Sędzia Ewa Kulawik-Rudzińska wskazała, że po przeprowadzeniu postępowania sąd doszedł do wniosku, że powództwo na uwzględnienie nie zasługuje. - Przede wszystkim sąd stwierdził, że nie doszło do naruszenia przez emisję powyższego reportażu żadnych dóbr osobistych powoda. W reportażu nie podano żadnych danych osobowych powoda ani jego wizerunku, który to wizerunek został zblurowany. Wbrew twierdzeniom powoda, że ukazanie go na charakterystycznym motorze w okolicy bloku, gdzie zamieszkuje jego matka, nie pozwala na jego identyfikację przez szeroki krąg osób - uzasadniała sędzia Kulawik-Rudzińska.