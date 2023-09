Prokuratura chce uchylenia immunitetu senatorowi Krzysztofowi Brejzie. Chodzi o sprawę Inowrocławia

czytaj dalej

Należące do spółek Skarbu Państwa fundacje zgłosiły się do udziału w kampanii referendalnej. Pieniędzy za to nie dostaną, ale zasoby finansowe zapewniają im przecież macierzyste spółki. W 2022 roku 10 giełdowych spółek Skarbu Państwa na działalność swoich fundacji przekazało co najmniej 337 milionów złotych. Przedstawiamy, na co wydawały pieniądze najbogatsze fundacje.