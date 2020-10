"Nie przypominam sobie, żeby w Konstytucji RP konferencja prasowa była źródłem prawa"

To nie ja jako organ prowadzący czy dyrektor szkoły podejmujemy decyzje na przykład o zamknięciu szkoły, to się odbywa po konsultacji z sanepidem - wskazywała w "Jeden na jeden" w TVN24 prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, mówiąc o sytuacji szkół na Pomorzu związanej z pandemią. Odnosząc się do kwestii stanu opieki zdrowotnej w Gdańsku, powiedziała, że największym problemem nie jest kwestia sprzętu, a braki w personelu medycznym.