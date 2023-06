"Symbol tego, o co przez długi czas walczyliśmy i w końcu wywalczyliśmy". Medal Wdzięczności wręczony

Irlandzka dziennikarka i naukowczyni Jacqueline Hayden została w niedzielę uhonorowana Medalem Wdzięczności za ofiarowanie Europejskiemu Centrum Solidarności bogatych zbiorów wywiadów z czołowymi postaciami "Solidarności" z lat 80. XX wieku. - Poznając wartości prezentowane przez "Solidarność" nauczyłam się bardzo dużo o tym, kim jestem i o tym, w co wierzę - powiedziała laureatka.

Dyrektor ECS Basil Kerski mówił, że Medal Wdzięczności pokazuje, że "nie na żadnej zmiany bez takiej ludzkiej solidarności, bez tego, że ktoś mówi +identyfikuję się z tym+". - Dzisiaj nie tylko dziękujemy pani Jacqueline za to, co zrobiła, ale też za to, jak trwałe mosty zbudowała. Polski z Irlandią, Polski ze światem - podkreślił.