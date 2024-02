Będzie zmiana dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Grzegorz Berendt na stanowisku do końca marca

czytaj dalej

Prezydent spróbował zwrócić na siebie uwagę po raz kolejny, podejmując decyzję, w mojej ocenie, co najmniej niespójną - powiedziała w "Faktach po Faktach" Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Komentowała w ten sposób podpisanie przez Andrzeja Dudę ustawy budżetowej i skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Według Dziemianowicz-Bąk "uzasadnienie", że prezydent wysyła ustawę do TK, "bo uważa, że jest ona niekonstytucyjnie przeprowadzona", rodzi pytanie: "to dlaczego ją podpisał?".