Zaczęło się od podwyżek cen, potem "polała się krew tych, którzy stanęli naprzeciw komunistycznej władzy"

W grudniu 1970 roku na ulicach Gdańska, Gdyni, Szczecina i Elbląga doszło do krwawej konfrontacji między protestującymi robotnikami a oddziałami milicji i wojska, których do tłumienia protestów użyły władze PRL. W środę w Gdańsku odbędą się uroczystości upamiętniające 50. rocznicę tych krwawych wydarzeń. Obchody organizowane przez Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" rozpoczną się o godz. 15.

W grudniu 1970 roku na ulicach Gdańska, Gdyni, Szczecina i Elbląga doszło do krwawej konfrontacji między protestującymi robotnikami a oddziałami milicji i wojska, których do tłumienia protestów użyły władze PRL. Bezpośrednią przyczyną wybuchu społecznego niezadowolenia, a następnie strajków w Stoczni Gdańskiej im. Lenina i gdyńskiej Stoczni im. Komuny Paryskiej była ogłoszona podwyżka cen podstawowych artykułów spożywczych.

Aby upamiętnić tamte tragiczne wydarzenia, w miejscach śmierci ofiar masakry sprzed 50 lat zamontowano osiem płyt chodnikowych. We wtorek, w ramach obchodów 50. rocznicy krwawych wydarzeń grudniowych, odsłonięto cztery z nich. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz Gdańska, Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców 1970 oraz rodziny zamordowanych.

"Polała się krew tych, którzy stanęli naprzeciw komunistycznej władzy"

Na wiadukcie nad torami kolejowymi na Hucisku upamiętniono śmierć 20-letniego studenta Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie - Bogdana Sypki. Przyjechał wówczas do rodzinnego domu po ciepły płaszcz. Według oficjalnych informacji prowadził samochód ciężarowy, rozpędzony wjechał w szpaler milicjantów, a następnie wyskoczył z auta tak niefortunnie, że wpadł pod koła innego, kierowanego w stronę milicji sa­mochodu. Został pochowany jako osoba nieznana, bez udziału rodziny, w nocy 20 grudnia na cmentarzu Emaus przy ul. Kartuskiej. Rodzice bezskutecznie szukali go przez trzy tygodnie.

- Mija dokładnie 50 lat od momentu kiedy w tym, i wielu innych miejscach w Gdańsku polała się krew tych, którzy stanęli naprzeciw komunistycznej władzy. Odsłaniamy tablice na znak pamięci. Robimy to też ku przestrodze, że nie należy używać siły wobec ludzi. Te tablice to także symbol nadziei, że siłą woli możemy zmienić naszą teraźniejszość - powiedziała prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, podczas odsłonięcia płyty poświęconej pamięci zamordowanego Bogdana Sypki.

Na rogu ulic Nowe Ogrody i 3 Maja, obok Urzędu Miejskiego zamontowano płytę upamiętniającą pierwszą ofiarę grudniowej rewolty, 24-letniego stolarza okrętowego Józefa Widerlika. Funkcjonariusz milicji postrzelił go w szyję. Widerlik nie odzyskał przytomności i zmarł następnego dnia w szpitalu. Pochowano go w nocy na cmentarzu Emaus przy ul. Kartuskiej jako osobę nieznaną. Matka dowiedziała się o jego śmierci z telegramu, który odebrała dzień później, wkrótce potem przeszła zawał.

Na chodniku przy ul. Garncarskiej 29 znajduje się tablica upamiętniająca postrzelonego prosto w serce 24-letniego Kazimierza Zastawnego. Urodził się w Sobocicach. Wiosną 1970 roku przybył do Gdańska. Najpierw pracował w Stoczni Północnej, a później w Fabryce Urządzeń Okrętowych Techmet w Pruszczu Gdańskim. Popołudniami się kształcił, prawdopodobnie w liceum dla pracujących. Wszystko wskazuje na to, że nie brał udziału w robotniczych protestach, a zmierzał do szkoły.