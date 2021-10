Policja w mieszkaniu dziennikarza "Gazety Wyborczej". Skonfiskowała służbowy laptop i telefon

Do mieszkania dziennikarza "Gazety Wyborczej" w Zielonej Górze Piotra Bakselerowicza weszła w sobotę policja. Funkcjonariusze odebrali mu służbowy laptop i telefon. Na urządzeniach przechowywane są informacje objęte tajemnicą dziennikarską. Policja twierdzi, że interwencja ma związek z groźbami karalnymi, które miały być kierowane "z tego adresu IP" wobec posła Prawa i Sprawiedliwości. - Na pewno nie wysłałem takiego maila. Nikomu nigdy nie groziłem. Dla mnie to prowokacja albo zemsta – ocenił Bakselerowicz.

Piotr Bakselerowicz: nigdy nikomu nie groziłem

"Absurdalne" zarzuty

- Adres, jaki podaje policja jest absurdalny, z poczty, której on (Bakselerowicz - red.) nigdy nie miał i nie używał. Mimo ostrzeżenia, że jest to sprzęt objęty tajemnicą dziennikarską, policja to zabiera. Nasi adwokaci uważają, że to jest skandaliczne - powiedział redaktor naczelny "Gazety Wyborczej" w Zielonej Górze Artur Łukasiewicz. Jego zdaniem zostało naruszone prawo o ochronie tajemnicy dziennikarskiej.