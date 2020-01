39 zarzutów w tajnym wniosku. "Gazeta Wyborcza" o sprawie Mariusza Kamińskiego

Mariuszowi Kamińskiemu jako szefowi CBA prokuratura chciała postawić 39 zarzutów, w tym wyłudzania zgody na podsłuch, nadużywania stanowiska i bezprawnego prowadzenia operacji specjalnej - ma wynikać z tajnego wniosku z 2014 roku opisanego we wtorek przez "Gazetę Wyborczą". Potwierdzałby on słowa "agenta Tomka", który w reportażu "Superwizjera" ujawnił kulisy operacji w sprawie tak zwanej willi Kwaśniewskich.

"Gazeta Wyborcza" ujawniła w piątek szczegóły z wniosku prokuratury, który został w 2014 roku skierowany do Sejmu.

Operacja "Krystyna"

Jak pisze "Wyborcza", z prokuratorskiego wniosku wynika, że Kamiński "założył lub usiłował nielegalnie założyć" 37 podsłuchów. Miał też złożyć do prokuratora generalnego fałszywe zawiadomienie o popełnieniu czynu kryminalnego przez Jolantę Kwaśniewską oraz złamać przepisy przy zakupie kontrolowanym willi w Kazimierzu Dolnym, która miała należeć do byłego prezydenta i jego żony.

Mariuszowi Kamińskiemu "chciano postawić zarzuty wielokrotnego złamania prawa i wykorzystania pełnionej funkcji do akcji przeciw byłemu prezydentowi" - czytamy w "GW".

Prokuratura we wniosku, do którego dotarła gazeta, stwierdziła, że prowadząc akcję "Krystyna", ówczesny szef CBA "nie dopełnił obowiązków związanych z zapewnieniem przestrzegania prawa przez kierowaną służbę". Według śledczych Kamiński nie miał "podstaw faktycznych i prawnych" do ścigania Kwaśniewskich, a "wstępne ustalenia CBA nie potwierdziły uzyskanych informacji" o nieprawidłowościach związanych z willą - pisze gazeta.