Wyciek gazu w Braniewie, pytania o import LPG z Rosji. Politycy komentują

Polski rząd namawiał do tego, żeby nałożyć embargo na gaz LPG, natomiast Unia Europejska tego nie zrobiła - mówił poseł Suwerennej Polski Jan Kanthak, tłumacząc, dlaczego do Polski w dalszym ciągu sprowadzany jest rosyjski gaz. - Część importerów gazu płynnego w Polsce mówiła rządowi wiele miesięcy temu, że jest możliwość zaimportowania całego tego gazu z pominięciem rosyjskiego gazu. Rząd uważał, że tego nie podejmie - komentował poseł KO Paweł Poncyljusz. - Ktoś chce zarobić - powiedział Dariusz Wieczorek z Lewicy.

W niedzielę w Braniewie doszło do wycieku gazu z cysterny, która wjechała do Polski z obwodu królewieckiego, dawniej kaliningradzkiego. Prawdopodobną przyczyną było przeładowanie cysterny.

Kanthak: to są naczynia połączone

Reporterka TVN24 Agata Adamek o dostawy rosyjskiego gazu zapytała we wtorek w Sejmie między innymi polityków Suwerennej Polski. - Polski rząd namawiał do tego, żeby nałożyć embargo na gaz LPG, natomiast Unia Europejska tego nie zrobiła - odparł poseł Jan Kanthak.

- To są naczynia połączone. Jak sobie pani wyobraża, że teraz Polska będzie nakładała jednopodmiotowo sankcje na Rosję, a cała reszta będzie korzystała z taniego gazu LPG - pytał, zwracają się do reporterki TVN24. - Niech pani namawia polityków unijnych, żeby Unia Europejska jako instytucja, która odpowiada za kwestie gospodarcze, nałożyła jednomyślnie embargo czy sankcje na gaz LPG - dodał.

Poncyljusz: rząd uważał, że tego nie podejmie

Wieczorek: ktoś chce zarobić

Poseł Lewicy Dariusz Wieczorek, który także zasiada w sejmowej komisji energii, ocenił, że powodem sprowadzania rosyjskiego gazu do Polski jest to, że "ktoś chce zarobić".

Motyka: premier wolał siać propagandę, zamiast podejmować decyzje

- Jeśli Władimir Putin powie, że zakręca ten kurek z gazem LPG, jeśli Władimir Putin powie, że z punktu widzenia sytuacji geopolitycznej on wstrzymuje te transporty gazu do Polski, to i tak wyjdzie pan premier Morawiecki i powie, że to jest jego sukces - powiedział rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego Miłosz Motyka.