#BezKitu Krzysztof Gawkowski o Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz: znam, cenię, ale czasami po prostu nie rozumiem Filip Czerwiński |

Krzysztof Gawkowski o zarzucie Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz o "przemocowym zarządzaniu" w rządzie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański

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Ministra funduszy i polityki regionalnej oraz liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała niespodziewanie w czwartek, że odchodzi z rządu. W opublikowanym w piątek wywiadzie dla Wirtualnej Polski oceniła, że "ten rząd ma przemocową kulturę zarządzania". "Premier odpowiada za rząd i sposób zarządzania nim, a to zarządzanie jest przemocowe" - powiedziała.

W programie "#BezKitu" TVN24 wicepremier, minister cyfryzacji i poseł Lewicy Krzysztof Gawkowski, zapytany o ten zarzut, odpowiedział: - Ja go nie rozumiem trochę.

- A pani minister zarządzała przemocowo? - dopytywał. Na uwagę prowadzącego program Radomira Wita, że ministra mówiła o innych, a nie o sobie, Gawkowski stwierdził, że zawsze miał problem ze zrozumieniem byłej już koleżanki z rządu, ale "dzisiaj powinniśmy o pani minister mówić tylko dobrze".

- Mówienie o swojej rodzinie, a rząd to trochę taka rodzina, źle, to mówienie źle o samym sobie. Ja lubię mówić dobrze o ludziach, których znam. Panią minister znam, cenię, ale czasami po prostu nie rozumiem, co mówi - przyznał polityk.

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Wiceministra chciała "innych warunków pracy"

Gawkowski przypomniał o odejściu Moniki Sikory z ministerstwa kierowanego przez Pełczyńską-Nałęcz. - Odeszła, bo chciała też innych warunków pracy - powiedział.

Monika Sikora to urzędniczka, która od stycznia 2024 roku była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej z ramienia Nowej Lewicy. W sierpniu przeszła do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie została sekretarzem stanu, a także została powołana na stanowisko pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych.

- Panią Pełczyńską-Nałęcz ktoś bardziej lubi, ktoś mniej lubi. Każdy styl pracy komuś pasuje, komuś nie pasuje. Nikt z tego zarzutów nie czyni i dziwię się, że pani minister Pełczyńska-Nałęcz robi takie zarzuty, albo takie rzeczy wskazuje - mówił.

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Gawkowski z uznaniem o współpracy z ministrą

Innym zarzutem podniesionym przez Pełczyńską-Nałęcz było to, że koalicja rządząca porzuca swoje wartości. - Trzy lata, jak się jest w rządzie, to się umie coś załatwić. A jak się narzeka i nie umie się załatwić, to znaczy, że się nie umiało rządzić swoim resortem i może się zmarnowało trzy lata - skomentował Gawkowski.

Gość Radomira Wita jednak pozytywnie wypowiadał się o współpracy z ministrą funduszy i polityki regionalnej. Mówił, że "dobrze patrzy" na jej resort i "załatwianie spraw". Z uznaniem wskazał też na byłego już wiceministra tego resortu Jana Szyszko, który na swoją prośbę został w piątek odwołany.

- Dlaczego ja się tym chwalę, a nie oni się tym chwalili (sukcesami resortu - red.)? Uczciwie powiem, nie wiem, bo mi się z nimi dobrze współpracowało. Mieli się czym chwalić, mogli mieć status zwycięzcy - mówił.

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"Nie sądzę, że się z kimkolwiek pożegnała"

Wicepremier mówił, że "na Lewicy mamy taki prosty mechanizm". - Mówimy o innych dobrze. Nie staramy się podjudzać, mącić i doprowadzać do tego żeby w koalicji była złość - tłumaczył.

- Jakie miałem relacje z panią Pełczyńską? Dobre. Jak to wspominam? Dobrze. Czy Ministerstwo Cywilizacji skorzystało? Super. Czy Polacy mają łatwiej? Tak. 180 miliardów złotych [środków z UE - red.] wydane dobrze? Dobrze. I na koniec tego procesu słyszę: "Tu było kiepsko". To marnie się tłumaczy - powiedział Gawkowski.

Rozmówca Radomira Wita na pytanie, czy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz się z nim pożegnała, odparł: - Nie. Nie sądzę, że się z kimkolwiek pożegnała. - Ja po prostu wolałbym, żeby pani minister zadzwoniła, powiedziała kilka zdań, a nie znikała po jednym tweecie - wyznał.

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