"Superwizjer" TVN: podejrzani o tworzenie piramidy finansowej zbudowanej na dziełach sztuki ponownie zatrzymani w Hiszpanii

Dziennikarze "Superwizjera" TVN ustalili, że podejrzani o kierowanie piramidą finansową Joanna S. z synem Mikaelem ponownie zostali zatrzymani w Hiszpanii i są w dyspozycji Sądu Śledczego w Madrycie, gdzie oczekują na ekstradycję do Polski. Do pierwszego zatrzymania Joanny S. i jej syna doszło w październiku, wtedy jednak nie zastosowano wobec nich tymczasowego aresztowania, w związku z czym podejrzani ukrywali się. Miejsce ich przebywania odkryli detektywi działający w Hiszpanii na zlecenie pokrzywdzonych przez piramidę finansową osób.

Śledztwo wobec nich zostało wszczęte na podstawie zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie fikcyjnego obrotu artefaktami i funkcjonowania tzw. piramidy finansowej stworzonej wokół Galleri New Form z siedzibą w Trelleborgu w Szwecji.

Pierwsze zatrzymanie, ucieczka podejrzanych

Centralny Sąd Śledczy w Madrycie uznał zasadność wniosków o wydanie podejrzanych i postanowił o bezwarunkowym ich przekazaniu polskim organom sądowym w oparciu o procedurę ENA. Nie zastosował jednak wobec Joanny S. i Mikaela S. tymczasowego aresztowania do czasu przekazania ich stronie polskiej, lecz wolnościowe środki zapobiegawcze, takie jak stawiennictwo w budynku sądu do czasu uprawomocnienia się postanowienia o przekazaniu, poinformowanie o zamiarze zmiany miejsca pobytu i podanie numeru telefonicznego do kontaktu.