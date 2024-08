Gala Medalu Wolności Słowa w Gdańsku

czytaj dalej

To CIA przekazała władzom austriackim informacje wywiadowcze, które pozwoliły zapobiec zamachowi podczas koncertu Taylor Swift w Wiedniu - przyznał zastępca dyrektora agencji cytowany przez "The New York Times". Jak dodał, gdyby do niego doszło, mogły zginąć dziesiątki tysięcy fanów.