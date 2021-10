Wioślarka Katarzyna Zillmann "ambasadorem osób LGBT+". Wśród nominowanych dziennikarz TVN24 Piotr Jacoń

W czwartek wieczorem odbyła się gala LGBT+ Diamonds Awards. W kategorii "ambasador osób LGBT+" wśród nominowanych znalazł się dziennikarz TVN24 Piotr Jacoń, autor reportażu "Wszystko o moim dziecku". Ostatecznie wyróżnienie powędrowało w ręce wioślarki Katarzyny Zillmann, srebrnej medalistki Igrzysk Olimpijskich w Tokio.

Jak tłumaczą organizatorzy wydarzenia, "LGBT+ Diamonds Awards to sposób, w jaki chcemy podziękować osobom i organizacjom, które dokonują realnych zmian dla pracowników społeczności LGBT+ w Polsce. Najwyższy czas, aby duże firmy dostrzegły swoją rolę we wspieraniu osób LGBT+ w miejscu pracy i poza nim. To nie tylko właściwe, ale także mądre posunięcie. Udowodniono, że różnorodny sposób myślenia poprawia przedsiębiorczość i kreatywność. Integrując pracowników o rożnym pochodzeniu, doświadczeniu i perspektywach pozwala przedsiębiorstwom tworzyć bardziej innowacyjne pomysły i lepsze rozwiązania dla swoich klientów".

Nagrody przyznawano w sześciu kategoriach: - pracodawca roku wspierający osoby LGBT+, - pracownicza sieć LGBT+ roku, - ambasador/ambasadorka osób LGBT+, - inicjatywa roku wspierająca osoby LGBT+, - partnerstwo roku (organizacja pozarządowa), - lokalna inicjatywa roku.

W kategorii ambasador osób LGBT+ jednym z nominowanych był dziennikarz TVN24 Piotr Jacoń, autor reportażu "Wszystko o moim dziecku", który został wyemitowany 25 marca 2021 roku w "Czarno na Białym" w TVN24. Rywalizował o nagrodę z aktywistą Mają Heban i wioślarką Katarzyną Zillmann. Ostatecznie wyróżnienie trafiło do olimpijki.

Zillmann: ten tytuł przypadł mi za bycie sobą

- Nie czuję się jako aktywistka, ten tytuł przypadł mi za bycie sobą, a nie zamierzam się zmieniać i tych wartości, które reprezentuje - powiedziała Zillmann po odebraniu nagrody. - Mogę podziękować za to, że mam większe pole do wyrażenia siebie i to mi pomaga - dodała. Zwracała również uwagę na działalność innych laureatów i nominowanych.

Zillmann: ten tytuł przypadł mi za bycie sobą TVN24

Piotr Jacoń stwierdził, że "bez względu na to, czy zostałby oficjalnie ambasadorem czy też nie, to jest ojcem". - Jestem ojcem mojego dziecka LGBT+, a ponieważ jestem trochę ojcem publicznym, to mam taką okazję, że nie tylko pomagam swojej rodzinie, ale że chyba też mogę pomóc paru polskim katolickim rodzinom w tym kraju, które też są jednocześnie rodzinami LGBT - powiedział. - To jest ważniejsze nawet niż bycie czy niebycie ambasadorem - dodał.

Piotr Jacoń o nominacji do tytułu "ambasador osób LGBT+" TVN24

Jacoń: wszyscy powinniśmy walczyć o prawa mniejszości

Jacoń, pytany w czerwcu o powody realizacji materiału o rodzicach transpłciowych dzieci, mówił, że zrobił ten reportaż dla swojego dziecka. - Drugim powodem była troska o bezpieczeństwo córki. Nie zmienię tego społeczeństwa, ale mogę spróbować i pokazać, spójrzcie, z tym problemem to jest tak. I może ktoś pójdzie za tym komunikatem - dodał.

Przyznał, że miał nadzieję, iż realizacja reportażu zadziała jak terapia. - Nasiąkałem codzienną odwagą moich bohaterów - mówił . Opisując pracę nad materiałem przywoływał najtrudniejsze emocjonalnie momenty i zdradzał, że najważniejszą recenzentką była córka.

Kadry z reportażu Piotra Jaconia "Wszystko o moim dziecku" tvn24

Dziennikarz TVN24 w sierpniu podczas jubileuszowego koncertu z okazji 20-lecia TVN24 na Top of the Top Sopot Festival 2021 mówił, że "z zawodem dziennikarza tak być powinno, żeby w powodzi tematów umieć dostrzec osobistą historię". - A często ten wzrok nam się wyostrza za sprawą naszych osobistych doświadczeń. Ja tak miałem, miałem tak, kiedy rozmawiałem z rodzicami osób transpłciowych. Wiele godzin przegadaliśmy i oni stali się bohaterami, mam nadzieję, że również waszymi. Ktoś kiedyś powiedział mi, że wszyscy powinniśmy walczyć o prawa mniejszości, bo wszyscy, każdy z nas może się tą mniejszością stać - powiedział dziennikarz ze sceny Opery Leśnej.

Piotr Jacoń: wszyscy powinniśmy walczyć o prawa mniejszości, bo wszyscy, każdy z nas może się tą mniejszością stać TVN24

Inne nominacje

Jacoń jest również jednym z nominowanych do nagrody Radia ZET imienia Andrzeja Woyciechowskiego. Nominację otrzymało 13 materiałów dziennikarskich - cztery reportaże telewizyjne, cztery publikacje prasowe, cztery publikacje internetowe, w tym jeden reportaż filmowy oraz jeden radiowy serial dokumentalny.

Oprócz Jaconia nominację otrzymali inni autorzy reportaży, które wyemitowano w TVN24. Są to: Marcin Gutowski za reportaż "Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza", który ukazał się 7 listopada 2020 roku w "Czarno na Białym" w TVN24, Bertold Kittel za reportaż "Mafijny boss i afera w Ministerstwie Finansów" wyemitowany 7 maja 2021 w TVN24 w programie "Superwizjer" TVN oraz Sebastian Wasilewski za reportaż "Najdłuższy proces Kościoła", który ukazał się 12 lutego 2021 roku w "Czarno na Białym" w TVN24.

Tegorocznych laureatów nagrody poznamy 18 listopada.

Piotr Jacoń Krzysztof Dubiel/TVN

Z kolei 8 października Jacoń zajął II miejsce w kategorii reportaż filmowy podczas Festiwalu Wrażliwego, gdzie nagradzano twórców reportaży i dokumentów "o tematyce wrażliwej społecznie". I miejsce w tej kategorii zajęła dziennikarka "Faktów" TVN Renata Kijowska za reportaż "Na Górze Tyrryry".

Dziennikarz TVN24 powiedział podczas odbierania nagrody, że "bardzo chciałby, żeby takie historie, jak te opowiedziane w reportażu 'Wszystko o moim dziecku', wygrywały, żeby bohaterowie takich historii wygrywali". - Bardzo im dziękuję za to, że byli ze mną, że dali mi swoje historie i że wspólnie pomogliśmy sobie nawzajem. Mam takie wrażenie, wiem nawet, że wspólnie pomagamy także innym - dodał.

Piotr Jacoń został nagrodzony przez jury Festiwalu Wrażliwego za reportaż "Wszystko o moim dziecku" TVN24

