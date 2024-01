"Prokuratura, rzetelne śledztwo, sąd i wyrok. To trzeba zrobić"

Paliwowa fuzja Orlenu i Lotosu budzi wątpliwości między innymi w zakresie kwot, za jakie sprzedano część gdańskiej spółki. - Prokuratura, rzetelne śledztwo, sąd i wyrok. To trzeba w tej sprawie zrobić - mówił w "Kawie na ławę" Bartosz Arłukowicz (KO). - Uznano, że współpraca z Saudi Aramco będzie dobrą współpracą - stwierdził z kolei Marcin Przydacz (PiS).

W lipcu 2023 roku Najwyższa Izba Kontroli sporządziła raport dotyczący m.in. fuzji Orlenu z Lotosem po kontroli w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Dziennikarze "Czarno na białym" Łukasz Frątczak i Dariusz Kubik dotarli do nadal nieopublikowanego dokumentu. Według NIK Saudi Aramco zapłaciło o 7,2 miliarda złotych mniej za część Lotosu, niż była ona warta.

Sprawę komentowali goście "Kawy na ławę" na antenie TVN24.

Arłukowicz: Prokuratura, rzetelne śledztwo, sąd i wyrok. To trzeba w tej sprawie zrobić

Jako pierwszy w dyskusji głos zabrał Bartosz Arłukowicz (KO). - Nie będziemy narzekali na bezradność. Po pierwsze tę sprawę trzeba bardzo dokładnie wyjaśnić. Cały ten proces decyzyjny i tę wolność (prezesa Orlenu Daniela - red.) Obajtka w polskiej przestrzeni gospodarczej w ciągu ostatnich lat. Myślę, że pan Obajtek naprawdę na poważnie musi się zastanowić na temat swojej przyszłości, która różowo w mojej ocenie się nie rysuje - powiedział.

Odpowiadając na pytanie o to, jakie działania powinny zostać podjęte w tej sprawie odpowiedział: - Parę prostych rzeczy. Prokuratura, rzetelne śledztwo, sąd i wyrok. To trzeba w tej sprawie zrobić. Czy te pieniądze da się odzyskać? Nie wiem, nie jestem ekspertem gospodarczym od tego typu transakcji. Pewnie trzeba sprawdzić, czy w jakiś sposób można tę transakcję odwrócić, choćby w części.

- Ale to, że wymiar sprawiedliwości musi tu wkroczyć, a (b. minister aktywów państwowych Jacek) Sasin powinien czuć dreszcze na plecach, jestem o tym przekonany. (B. premier Mateusz) Morawiecki zresztą też - dodał.

Żukowska: wszystko to na pewno będzie badać "odziobrowana" prokuratura i niezawisłe sądy

Jak stwierdziła Anna Maria Żukowska (Lewica), "można się zastanawiać, czy sprzedaż tych akcji poniżej ich wartości, to jest działanie na szkodę spółki". - I tutaj byłyby ewentualnie możliwe zarzuty karne w tej sprawie - dodała.

- Wszystko to na pewno będzie badać "odziobrowana" prokuratura i niezawisłe sądy. I nie chcę wydawać, nie chcę ferować w tym momencie wyroków, bo też nie mam w tej chwili dostępu do tych dokumentów, ale istnieje możliwość procedowania w tej sprawie - powiedziała szefowa Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy.

Przydacz: uznano, że współpraca z Saudi Aramco będzie dobrą współpracą

- Jak wiemy, to (sprzedaż części Lotosu - red.) była decyzją wynikającą z zastosowania środków zaradczych przez Komisję Europejską. Komisja Europejska nakazała sprzedaż i nie został sprzedany Lotos, bo Lotos został wchłonięty przez Orlen, została sprzedana (część) Rafinerii Gdańskiej - stwierdził poseł PiS Marcin Przydacz.

- To tylko część aktywów Lotosu. Dzięki tej transakcji w ogóle Skarb Państwa w szerokiej pojętej grupie Orlenu z 27 procent zyskał 49 procent - dodał.

Jak powiedział, "rząd PiS-u stwierdził, że trzeba wejść we współpracę z Saudyjczykami, także i w kontekście pozyskiwania ropy w najbliższym czasie". - Jeśli chcemy odchodzić od rosyjskiej ropy, trzeba skądś tę ropę pozyskiwać. Uznano, że współpraca z Saudi Aramco będzie dobrą współpracą - stwierdził Przydacz.

Suchoń: raport NIK mówi w sprawie Lotosu bardzo wyraźnie: "złapaliśmy was za rękę"

Jak powiedział Mirosław Suchoń (Polska 2050-Trzecia Droga), "raport Najwyższej Izby Kontroli mówi w sprawie Lotosu bardzo wyraźnie: 'złapaliśmy was za rękę', a teraz Obajtek, Sasin i całe środowisko PiS mówi: 'to nie nasza ręka'". - No nie, raport jest druzgocący, pokazuje w jaki sposób doszło do wielu różnych nieprawidłowości - dodał.

- To jest absolutnie potężny materiał do prokuratury i myślę, że z tej sprawy będzie nie jedna rzecz w prokuraturze, ale tych postępowań będzie z pewnością kilka - stwierdził.

- Jeżeli mamy taką sytuację, że została ta wycena i sprzedaż zaniżona, no to jest oczywiste pytanie, co się stało z resztą i gdzie ta reszta trafiła i gdyby była taka sytuacja, że służby w Polsce działałyby na rzecz państwa, a nie inwigilując na przykład posłów opozycji, to być może nigdy do tej transakcji by nie doszło, ale niestety służby zajmowały się zupełnie czym innym i to też będzie pewnym elementem procesowania w przyszłości - powiedział polityk Polski 2050.

Pasławska: państwo musi mieć roszczenie wobec tych, którzy rozkradali nasz kraj

Posłanka PSL Urszula Pasławska stwierdziła, że "ma nadzieję, iż ta sprawa nie skończy się na ciekawych programach telewizyjnych i debacie publicznej, tylko rzeczywiście zostanie wyjaśniona, rozliczona, a strata Skarbu Państwa zostanie wyrównana, będzie roszczenie wobec tych, którzy do tego doprowadzili". - Jeżeli do tego doszło oczywiście, co potwierdzi sąd, bądź zostanie zaprzeczone sądownie. Żeby ci, którzy doprowadzili do marnotrawstwa, niegospodarności, a być może doszło również do korupcji, odpowiedzieli również finansowo - powiedziała.

- Państwo musi mieć roszczenie wobec tych, którzy rozkradali nasz kraj i nie tylko w tej sprawie, ale uważam że w każdej innej sprawie, która była przez osiem lat podnoszona, pokazywana, tam również powinien wejść ktoś w rodzaju rzecznika interesu publicznego - dodała.

Paprocka: nie ma w tej sprawie jeszcze żadnych faktów

- Tutaj jesteśmy cały czas na takich bardzo ładnych okrągłych zdaniach, tylko faktów nie ma jeszcze na ten moment, bo mówimy o zapowiedziach pana premiera, tutaj państwo mówią o przyszłych postępowaniach. Fakty zostaną pokazane - powiedziała minister w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka.

Przypomniała, że sprzedaż części aktywów Lotos nakazała Komisja Europejska.

