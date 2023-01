Funkcjonariusz SOP spowodował kolizję i uciekł. Miał 2,5 promila alkoholu

Po krótkim pościgu stołecznymi ulicami policjanci zatrzymali funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, który miał blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie - dowiedział się tvn24.pl. - Stosujemy zasadę zero tolerancji, dlatego komendant SOP polecił wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec funkcjonariusza - mówi rzecznik służby pułkownik Bogusław Piórkowski.

Według informacji, do których dotarł tvn24.pl, do zdarzenia doszło wczoraj po godzinie 18. Sprawca niegroźnej stłuczki uciekł z miejsca zdarzenia. Poszkodowany ruszył za nim, dzwoniąc na policję. - Poszkodowany na bieżąco przekazywał aktualną trasę sprawcy. Udało się go zatrzymać jednemu z patroli na ulicy Przyczółkowej. Kierowca był nietrzeźwy, miał blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie - przekazał nam rzecznik stołecznej policji nadkomisarz Sylwester Marczak.