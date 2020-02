Dowody "wskazują, że mógł działać w grupie przestępczej". Funkcjonariusz SOP aresztowany

Według naszych informacji do zatrzymania 26-letniego Kamila L., funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, doszło w środę 19 lutego. - Nie zatrzymywał się do kontroli drogowej, mimo że policjanci włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe. Uciekał, ale mistrzem kierownicy to on nie jest - mówi nasz informator, prosząc o zachowanie anonimowości.