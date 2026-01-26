Funkcjonariusz ABW "dyscyplinarnie wydalony ze służby"

Nominacje oficerskie w ABW i SKW. "Chciałbym, żebyśmy tę sprawę zamknęli" Źródło: Kropka nad i TVN24

Tomasz Siemoniak poinformował w poniedziałek wieczorem, że "Lech Wojciechowski, wiceszef ABW z czasów PiS i potem pracownik BBN, został z dniem 26 stycznia 2026 dyscyplinarnie wydalony ze służby w ABW".

"Wyczerpana została procedura wyjaśnienia i zwolnienia zgodnie z przepisami. Powodem jest złamanie zakazu zawartego w art. 81 ust. 1 ustawy o ABW i AW poprzez uczestniczenie w działalności partii politycznej lub na jej rzecz" - napisał. Dodał, że "Wojciechowski, pozostający formalnie funkcjonariuszem, uczestniczył w przedsięwzięciu politycznym PiS pod koniec ubiegłego roku" i oznajmił, że "nie ma miejsca w służbach dla politycznych działaczy".

"Patriotyczna domówka" z politykami PiS

Pod koniec października "Fakt" napisał, że po konwencji programowej w Katowicach politycy Prawa i Sprawiedliwości udali się na "patriotyczną domówkę" i opublikował zdjęcia z tego spotkania. Portal Onet podał zaś, że "patriotyczna domówka" była w rzeczywistości spotkaniem bliskiej PiS grupy biznesmenów, posłów i byłych oraz wciąż czynnych agentów służb specjalnych.

"Był na niej również były wiceszef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk Lech Wojciechowski i były funkcjonariusz policji, a następnie CBA Jarosław Karwel, dziś pracujący dla jednego z najbogatszych Polaków Rafała Brzoski" - pisał Onet.

W listopadzie zeszłego roku minister koordynator służb specjalnych mówił w RMF FM, że wobec funkcjonariusza ABW wszczęto postępowanie dyscyplinarne. - Nie ma możliwości, by ktoś, kto jest w służbie, uczestniczył w tego typu politycznych imprezach - skomentował Siemoniak.

