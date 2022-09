Komisja Europejska potrąciła kolejną sumę z funduszy dla Polski. Chodzi o 33 miliony euro

TSUE latem 2021 roku zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w kwestiach między innymi uchylania immunitetów sędziowskich. Za niewykonanie tego postanowienia nałożył na Polskę karę miliona euro dziennie. Kara jednego miliona euro dziennie naliczana jest od 3 listopada 2021 roku. Jest potrącana przez Komisję Europejską z funduszy dla Polski.

- To są pieniądze, które powinniśmy zapłacić w związku z karą, którą nałożył na nas TSUE za to, jak wygląda nasz wymiar sprawiedliwość, za to jak Polska nie likwidowała Izby Dyscyplinarnej, za to, że sędziowie - zawieszeni przez Izbę - cały czas nie wrócili do orzekania, za to, że cały czas obowiązują ustawy, które de facto nie pozwalają sędziom niezależnie działać - mówił Tracz.