NIK przedstawi wyniki kontroli w Funduszu Sprawiedliwości

- Z dużym spokojem czekamy na opublikowanie tego raportu. Kiedy byłem jeszcze w Ministerstwie Sprawiedliwości, to kilka razy miałem okazję odnosić się do różnych zarzutów, które były stawiane ministrowi Zbigniewowi Ziobrze właśnie w kontekście Funduszu Sprawiedliwości – powiedział w sierpniu w "Faktach po Faktach" w TVN24 minister w KPRM Michał Wójcik. – To były czasami absurdalne zarzuty, dlatego ze spokojem czekam – dodał.