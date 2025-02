Tusk: Chciałem zapytać Orbana, jak się czuje jego gość. Ale był jakiś osowiały

We wtorek prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia wobec sześciu osób w sprawie Funduszu Sprawiedliwości i złożyła kolejny wniosek o uchylenie immunitetu posłowi PiS Marcinowi Romanowskiemu, który uzyskał azyl na Węgrzech. Pytany o to Donald Tusk powiedział, że w poniedziałek chciał zapytać Viktora Orbana, "jak się czuje jego gość". - Ale premier Orban był jakiś osowiały i w kuluarach trudno mi było go znaleźć - stwierdził. Sprawę tę komentowali także inni politycy.

Prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia wobec sześciu osób, m.in. księdza Michała Olszewskiego, w związku ze sprawą Fundacji Profeto. Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka prokuratora generalnego, prok. Anna Adamiak, to jeden z wątków dotyczących nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Adamiak przekazała też, że prokuratura chce postawić posłowi PiS, b. wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu kolejne zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. W związku z tym prokurator generalny Adam Bodnar skierował we wtorek do Sejmu kolejny wniosek o uchylenie mu immunitetu.

Tusk o Orbanie: jakiś osowiały

Podczas wtorkowej konferencji prasowej w Warszawie premier został zapytany, czy skierowanie przez prokuraturę aktów oskarżenia wobec sześciu osób w ramach śledztwa dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości jest sukcesem prokuratury. Był też pytany, jaki jest plan ściągnięcia przebywającego na Węgrzech polityka PiS Marcina Romanowskiego do Polski.

Tusk odpowiedział, że w trakcie poniedziałkowego nieformalnego szczytu w Brukseli "chciał zapytać" premiera Węgier Viktora Orbana, "jak się czuje jego gość". - Ale premier Orban był jakiś osowiały i w kuluarach trudno mi było go znaleźć, unikał bezpośredniego kontaktu - stwierdził - Nie wiem, jakie zamiary mają węgierscy gospodarze pana Romanowskiego - dodał szef rządu.

Podkreślił też, że nie jest od tego, by komentować, czy coś jest sukcesem prokuratury, czy nie. - Wolałbym, żeby zamiast spekulacji prasowych i kamer przy tymczasowych aresztowaniach, by jak najwięcej spraw trafiało jak najszybciej do sądów. Ale nie ja będę decydował, co znaczy szybko. Prokuratura musi rzetelnie przygotować materiał - stwierdził Tusk.

Podkreślił, że od szybkiego działania jest policja, "natomiast walec sprawiedliwości, a więc śledztwo, gromadzenie dowodów, prokuratura, toczy się powoli". - Wolę, żeby toczył się powoli, ale by wszystko było lege artis, nie chcę robić błędów poprzedników - dodał.

Ocenił też, że "chaotyczna nerwowość Zbigniewa Ziobry ma związek z tym, że coraz więcej ludzi zeznaje w tej (Funduszu Sprawiedliwości - red.) kwestii".

Kosiniak-Kamysz: teraz rola należy do sądów

Sprawę tę komentowali we wtorek także inni politycy. Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że "to dobrze", że prokuratura złożyła nowy wniosek o uchylenie immunitetu posłowi PiS Marcinowi Romanowskiemu oraz nowy akt oskarżenia. Stwierdził, że "teraz rola należy do sądów".

- Myślę, że Polacy oczekują sprawnego wymiaru sprawiedliwości - ocenił szef MON. Dodał, że "efektywność procesu sądowego jest mierzona tym, w jakim czasie dochodzi do rozstrzygnięcia". - Myślę, że z tym mamy od wielu lat problem w Polsce - mówił.

Przypomniał również, że wnioski o uchylenie immunitetów wobec posłów PiS były do tej pory przyjmowane przez Sejm, a "część osób się zrzekła, tak jak pan premier Morawiecki". - To jest taki dobry przykład często dla polityków, którzy mogliby z tego korzystać - podkreślił.

Kosiniak-Kamysz: Polacy oczekują sprawnego wymiaru sprawiediwości TVN24

Hołownia: to jest dobry prognostyk

Podczas konferencji prasowej kandydat na prezydenta Szymon Hołownia został zapytany, czy w związku z trafieniem do sądu pierwszego aktu oskarżenia dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości, sprawa ta zostanie rozwiązana. - Mam nadzieję. Myślę, że wszyscy na to czekamy. Bardzo chciałbym, żebyśmy w Polsce wreszcie 100 procent czasu poświęcali na tym, jak zbudować wspomniane połączenie do Płocka, żeby ludzie z Płocka nie jeździli dwie z hakiem godziny do Warszawy (...), a nie zajmowali się panem Ziobro czy panem Romanowskim - przyznał.

Według niego, aby to osiągnąć potrzebna jest "konsekwentna polityka ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości". - My dzisiaj musimy tylko doprowadzić do sytuacji, w której maszyna państwa będzie sprawnie realizowała swoje zadania, a one kończą się na przygotowaniu aktu oskarżenia. Dalej to już jest decyzja niezawisłego sądu - wyjaśnił. Dodał również, że w jego ocenie ta maszyna "przyspieszyła".

Poinformował, że we wtorek rano minister sprawiedliwości Adam Bodnar powiedział mu o "wpłynięciu kolejnego wniosku, kolejnych sześciu zarzutów wobec pana Romanowskiego, również z wnioskiem o zgodę sejmu na areszt". - Mam nadzieję, że tutaj rzeczywiście wykażemy się determinacją (...). To oczywiście są procedury, to zajmie chwilę, ale mam wrażenie, że coś się tutaj zaczęło odtykać i zaczęło dziać. I to jest dobry prognostyk - ocenił Hołownia.

Hołownia: mam nadzieję, że tutaj faktycznie wykażemy się determinacją TVN24

Budka: jedna z największych afer III Rzeczpospolitej

Do sprawy odnieśli się także posłowie w Sejmie. - Jak widać prokuratura pracuje, stawia zarzuty, kieruje akty oskarżenia. Afera związana z niewłaściwym, niezgodnym z prawem wydatkowaniem Funduszu Sprawiedliwości jest jedną z największych afer III Rzeczpospolitej. (Zbigniew) Ziobro i jego ludzie ponoszą całkowitą odpowiedzialność za to, co działo się w Funduszu Sprawiedliwości - powiedział Borys Budka (KO).

- Dokumenty, dowody są bardzo mocne, bo już były zebrane częściowo przez Najwyższą Izbę Kontroli, która pokazywała, w jaki sposób nielegalnie prowadzony jest ten fundusz - dodał.

Budka: Ziobro i jego ludzie ponoszą całkowitą odpowiedzialność za to, co działo się w Funduszu Sprawiedliwości TVN24

Cwalina-Śliwowska: szybkie rozwiązania nie zawsze są dokładne

Według Cwaliny-Śliwowskiej (Polska 2050 - Trzecia Droga) pojawianie się kolejnych wątków i ujawnianie kolejnych powiązań osób związanych z Funduszem Sprawiedliwości dobrze świadczy o prokuraturze. - Oczywiście obywatele chcieliby szybkich rozwiązań, ale szybkie rozwiązania nie zawsze są dokładne i skuteczne - przyznała.

- Ja myślę, że tutaj należy tylko w pozytywnym względzie ocenić pracę prokurtury, z tego względu, że widzimy, jaki rozmiar ma ta afera, jak wiele osób było w nią zaangażowanych, powiązanych. Cały czas prokuratura podkreśla, że sprawa jest rozwojowa, więc możemy się spodziewać kolejnych wniosków oskarżających kolejne osoby - podkreśliła.

- To nie ma znaczenia w tym momencie, gdzie przebywa pan Marcin Romanowski. Jeżeli prokuratura wykryła nowe wątki i chce postawić nowe zarzuty, to musi złożyć ponownie ten wniosek do marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu, ponieważ on dotyczy innego zakresu. To się nie łączy z poprzednim wnioskiem - wyjaśniała posłanka.

- Myślę, że kiedyś nadejdzie ten moment, kiedy pan Marcin Romanowski stanie przed polskim wymiarem sprawiedliwości i wtedy usłyszy zarzuty, nie 11 zarzutów, a będą one poszerzone o te kolejne, złożone w kolejnym wniosku do marszałka - dodała.

Cwalina-Śliwowska: to nie ma znaczenia w tym momencie, gdzie przebywa pan Marcin Romanowski TVN24

Trela: prokuratura robi swoją robotę, to nie jest piekarnia

- Prokuratura robi swoją robotę, to nie jest przecież piekarnia, że tu i teraz będą kompletne akty oskarżenia wobec decydentów - powiedział poseł Tomasz Trela (Nowa Lewica). - Mamy sześć osób i akty oskarżenia wobec tych sześciu osób. Mamy kolejny wniosek o uchylenie immunitetu dla pana Romanowskiego, który uciekł na Węgry, bo trzeba rozszerzyć zarzuty, więc myślę, że w kolejnych dniach, tygodniach będą zarzuty dla decydentów politycznych, bo przecież mówimy o zorganizowanej grupie przestępczej, a zorganizowana grupa przestępcza musi mieć swoją hierarchię - ocenił.

Trela: mówimy o zorganizowanej grupie przestępczej, a zorganizowana grupa przestępcza musi mieć swoją hierarchię

Autorka/Autor:kgr,sz//mm

Źródło: TVN24, PAP