Kwiatkowski: prokuratura będzie musiała rozważyć uzupełnienie kwalifikacji prawnej

- Do tej pory, patrząc na to, co się działo z Funduszem Sprawiedliwości, byłem przekonany, że mamy do czynienia z przekroczeniem uprawnień, niedopełnieniem obowiązków, z oszustwem, z poświadczeniem nieprawdy. Po zapoznaniu się z dzisiejszymi taśmami mam przekonanie, że możemy mieć tu kwalifikację prawną związaną już z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej - powiedział Kwiatkowski.

Kwiatkowski: mieliśmy tutaj do czynienia z przestępstwem

Ocenił, że w tym sensie, pod kątem minimalizowania prawdopodobieństwa postawienia im zarzutów, Romanowski i jego otoczenie zachowują się "racjonalnie". - Wiem, że brzmi to paradoksalnie, ale oni rzeczywiście zachowują się racjonalnie. Szkoda, że jest to racjonalność w bardzo złej sprawie. Bo po tym, kiedy okradziono tych, którzy z tych pieniędzy mieli korzystać, (...), nie mam żadnej wątpliwości, że mieliśmy tutaj do czynienia z przestępstwem - dodał.

Kwiatkowski: dialog z filmu, który opowiada historię sycylijskiej mafii

Kwiatkowski, odnosząc się do fragmentów rozmowy o tym, że "najlepiej nie pamiętać", stwierdził, że "ten dialog to już troszkę przypomina dialog z filmu, który opowiada historię sycylijskiej mafii". - My skończyliśmy już analizę, czy mogło dojść do błędu urzędniczego. Dzisiaj już jesteśmy na całkiem innym etapie. Mamy do czynienia z rozmową ludzi, którzy świadomie, bo to wynika jeszcze z wcześniejszych taśm, podejmowali decyzje (...).To już są teraz takie dialogi jak sprawców przestępstwa, świadomych tego, że to przestępstwo popełnili, którzy dzisiaj są na etapie minimalizacji możliwości przedstawienia im zarzutów - ocenił gość TVN24