Decyzja sądu w sprawie Wosia. Chodzi o sprawę Pegasusa
W październiku 2025 roku Prokuratura Krajowa nałożyła na byłego wiceministra sprawiedliwości, obecnie posła PiS Michała Wosia, oskarżonego w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, dodatkowe środki zapobiegawcze oraz zabezpieczenie majątkowe. W czwartek obrońca Wosia, adwokat Adam Gomoła, poinformował, że Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o ich uchyleniu.
Sąd Okręgowy w Warszawie w rozmowie z tvn24.pl potwierdził tę informację.
Do decyzji sądu odniósł się sam Michał Woś we wpisie w serwisie X. Jak przekazał, sąd uchylił wszystkie nałożone na niego zakazy kontaktu, poręczenie majątkowe, a także zajęcie jego kont i samochodu.
Śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości
Śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości jest prowadzone od lutego 2024 roku i toczy się m.in. w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez ówczesnego szefa MS i urzędników resortu, do których należało zarządzanie, rozdysponowanie i rozliczenie środków finansowych pochodzących z funduszu.
W czerwcu 2024 r. Sejm uchylił Wosiowi immunitet, a prokuratura postawiła mu zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, polegające na przekazaniu 25 mln zł ze środków Funduszu Sprawiedliwości na zakup oprogramowania Pegasus dla CBA. Pod koniec września 2025 roku uzupełniono opis czynu (o m.in. zarzut przywłaszczenia mienia w postaci 25 mln zł) oraz częściowo zmodyfikowano kwalifikację prawną. Wosiowi grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności.