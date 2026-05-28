Polska Decyzja sądu w sprawie Wosia. Chodzi o sprawę Pegasusa Oprac. Mikołaj Stępień |

Prokuratura zajęła majątek Michała Wosia, a ten udostępnił zdjęcie stanu konta. Krzysztof Brejza złożył na niego zawiadomienie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Piotr Nowak/PAP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W październiku 2025 roku Prokuratura Krajowa nałożyła na byłego wiceministra sprawiedliwości, obecnie posła PiS Michała Wosia, oskarżonego w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, dodatkowe środki zapobiegawcze oraz zabezpieczenie majątkowe. W czwartek obrońca Wosia, adwokat Adam Gomoła, poinformował, że Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o ich uchyleniu.

Sąd Okręgowy w Warszawie w rozmowie z tvn24.pl potwierdził tę informację.

‼️ Klęska Prokuratury Krajowej. Sąd Okręgowy w Warszawie przed chwilą :

✅️ uchylił wszystkie środki zapobiegawcze zastosowane przez @PK_GOV_PL wobec Ministra @MWosPL

✅️ uchylił w całości zabezpieczenie majątkowe zastosowane wobec Pana Ministra. — Adam Gomoła (@antylis) May 28, 2026 Rozwiń

Do decyzji sądu odniósł się sam Michał Woś we wpisie w serwisie X. Jak przekazał, sąd uchylił wszystkie nałożone na niego zakazy kontaktu, poręczenie majątkowe, a także zajęcie jego kont i samochodu.

Śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości

Śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości jest prowadzone od lutego 2024 roku i toczy się m.in. w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez ówczesnego szefa MS i urzędników resortu, do których należało zarządzanie, rozdysponowanie i rozliczenie środków finansowych pochodzących z funduszu.

W czerwcu 2024 r. Sejm uchylił Wosiowi immunitet, a prokuratura postawiła mu zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, polegające na przekazaniu 25 mln zł ze środków Funduszu Sprawiedliwości na zakup oprogramowania Pegasus dla CBA. Pod koniec września 2025 roku uzupełniono opis czynu (o m.in. zarzut przywłaszczenia mienia w postaci 25 mln zł) oraz częściowo zmodyfikowano kwalifikację prawną. Wosiowi grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

OGLĄDAJ: "Kilka lat temu absolutnie nie wróżyłbym mu takiej kariery". Jak on to zrobił? Zobacz cały materiał