Nowe taśmy. "Pierwsze kolano RP" i miliony dla szpitala

Szpital, w którym operowany był prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, dostał w ciągu pięciu lat dotacje z Funduszu Sprawiedliwości sięgające niemal 18,5 miliona złotych - podał Onet. Od kilku dni media - w tym tvn24.pl - publikują nagrania, które w ostatnich dwóch latach zarejestrował Tomasz Mraz, były dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Tomasz Mraz jest jednym z podejrzanych w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w przyznawaniu milionowych dotacji z Funduszu Sprawiedliwości, określanym jako "główny świadek" w sprawie, który "sypie ziobrystów". Zbigniew Ziobro i jego zaplecze z Suwerennej Polski przez lata kierowało resortem sprawiedliwości i samym Funduszem Sprawiedliwości.

W zeszłym tygodniu na posiedzeniu parlamentarnego zespołu do spraw rozliczeń PiS Mraz wspominał o "pierwszym kolanie RP". - Była umowa na półtora albo na dwa miliony, gdzie minister Romanowski powiedział mi, że jest takie polecenie, żeby taką umowę zawrzeć. Miał do nas przyjść wniosek, mieliśmy przygotować umowę i wtedy dodał: "jest do zoperowania pierwsze kolano RP" - opowiadał.

Taśmy ze spotkań. "Chcecie trudne pytanie?"

Portal tvn24.pl dotarł do nagrań z dwóch spotkań, w których udział wzięli Tomasz Mraz, Marcin Romanowski, a także dwie urzędniczki kierujące Departamentem Funduszu Sprawiedliwości, które obecnie przebywają w areszcie - Urszula D. i Karolina K. Do spotkań doszło w lutym i marcu tego roku, czyli wtedy, kiedy specjalny zespół prokuratorów badał już nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

W jednej z rozmów pojawia się wątek, który podniósł Mraz w swoim wystąpieniu w Sejmie.

Tomasz Mraz: Chcecie trudne pytanie, którego ja się na przykład boję? Ja nie wiem czy ono ma sens, ale: "Jakby pan poseł powiedział, pan minister powiedział, dlaczego w momencie, w którym, bezpośrednio przed albo bezpośrednio po operacji kolan Jarosława Kaczyńskiego, otrzymywał dotację szpital imienia profesora Grucy?".

Urzędniczka 1: A wiesz, co ja bym powiedziała? "Tak? To było przed? To było po?"

Marcin Romanowski: "Nie prowadzę kalendarza operacji pana premiera Kaczyńskiego". Myślę, że...

Urzędniczka 2: Takie operacje są planowane...

Urzędniczka 1: Nie, ja bym powiedziała: nie mam takiej wiedzy, to jest koincydencja.

Tomasz Mraz: Ale żebyś nie był, wiesz…

Marcin Romanowski: Nie, ale dobrze że… W ogóle mi to nie przyszło. A tam był jakiś związek? Tam było tak bardziej, że… Wiesz, no to tak działa. Szef (czyli Zbigniew Ziobro - red.) przyjeżdża do szpitala z Pawełkiem, bo tam coś sobie złamał, no i gada z tym profesorem i mówi: "A co tam słychać?" A on, że przydałoby się to i to. No to proszę napisać do funduszu. Tak to działa. Ale nie powiem tego.

Urzędniczka 1: No nie, dlatego mówię, że: Tak? Nie wiem nic".

Tomasz Mraz: Ja pamiętam tylko, że mi wtedy mówiłeś coś tam: jest kolano do zoperowania. "To" kolano.

Marcin Romanowski: Nie, ale to chyba nawet sobie tak śmieszkowaliśmy.

Tomasz Mraz: A, okej.

Marcin Romanowski: Bardziej chodziło o to, że warto mieć dobrą relację z tym gościem, bo to jest człowiek, wiesz, związany z Kaczyńskim, więc na takiej zasadzie.

Urzędniczka 2: Ale tak nie odpowiesz.

Marcin Romanowski: No wiadomo, że tak nie odpowiem. Takie pytanie no to obśmiać.

Urzędniczka 1: Nie widzę związku, nie mam takiej wiedzy. "Tak? Naprawdę? Nie".

Marcin Romanowski: Też dobrze odpowiedzieć: "Proszę wybaczyć, ale no nie prowadzę kalendarza kuracji pana premiera Kaczyńskiego. Nie mam na ten temat wiedzy" (śmiech).

Tomasz Mraz: No i MSWiA, jak tam miałeś operację.

Marcin Romanowski: Ale to było po.

Tomasz Mraz: Pół bańki poszło.

Urzędniczka 1: Ale to oni najpierw dostali, potem była operacja. Teraz to człowiek nie mógłby się nigdzie leczyć, tak, bo już wszędzie gdzieś jakaś dotacja.

Marcin Romanowski: Ale wiesz, trudne pytanie. Połowa szpitali w Polsce dostała wsparcie.

W zeszłym tygodniu, po zeznaniach Mraza, pytania do szpitala w Otwocku w sprawie dotacji z Funduszu Sprawiedliwości skierował tvn24.pl. Do dziś nie doczekaliśmy się odpowiedzi.

Onet: cztery dotacje dla szpitala w Otwocku

Treść nagrań opublikował w poniedziałek również Onet. "Nie ma wątpliwości, że chodziło o operacje, jakie Jarosław Kaczyński przeszedł w szpitalu im. prof. Adama Grucy w Otwocku. Lider PiS był tam operowany dwukrotnie: w 2019 i 2022 roku" - napisali Kamil Dziubka i Andrzej Stankiewicz, autorzy publikacji.

Onet również zapytał dyrektora szpitala w Otwocku o to, kiedy i ile pieniędzy placówka otrzymała z Funduszu Sprawiedliwości. Prof. Jarosław Czubak poinformował, że szpital dostał cztery dotacje.

- kwota: 1.010.917,91 zł. Cel: doposażenie podmiotu leczniczego w mikroskop śródoperacyjny i narzędzia chirurgiczne dla oddziału rekonstrukcyjno-replantacyjnego. Zakończenie realizacji: 28.08.2019 r. "Prawdopodobnie tę dotację miał na myśl były dyrektor Mraz, bo pod koniec 2019 r. Kaczyński przeszedł w Otwocku pierwszą operację kolana" - napisał Onet.

- kwota: 3.980.626,43 zł. Cel: doposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w cyfrowy system diagnostyki obrazowej do jednoczasowego wykonywania dwupłaszczyznowych, sylwetkowych zdjęć rtg w pozycji stojącej z oprogramowaniem do modelowania 3D układu kostnego; zakończenie realizacji zadania: 18.03.2021 r.

- kwota: 3.499.724,26 zł. Cel: doposażenie i modernizacja wyposażenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Pooperacyjnym i Pododdziałem Anestezjologii Dziecięcej (4 respiratory i system monitoringu parametrów życiowych). Zakończenie realizacji zadania: 24.10.2022 r. "Kilka tygodni później prezes był po raz drugi operowany w tym szpitalu" - podkreślił Onet.

- kwota: 9.969.000,00 zł. Cel: doposażenie i modernizacja wyposażenia bloku operacyjnego oraz oddziału rekonstrukcyjno-replantacyjnego. Ta największa dotacja podzielona jest na transze. Ostatnia zostanie wypłacona z końcem tego roku.

Onet zapytał władze szpitala, jak odnoszą się do sugestii Mraza, że pieniądze płynęły do Otwocka w ślad za Jarosławem Kaczyńskim. "Wszelkie wnioski o dotacje składane przez szpital do różnych instytucji (m.in. FS, WOŚP, fundacje) dotyczą wyłącznie merytoryczno-medycznych aspektów wyposażenia i infrastruktury szpitala" - brzmi odpowiedź.

Kaczyński o "pierwszym kolanie RP"

Dziennikarze zapytali w czwartek prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, czy wie, do kogo może należeć "pierwsze kolano RP". - Nie wiem - odparł.

Jarosław Kaczyński o "pierwszym kolanie RP" i słowach Tomasza Mraza TVN24

- Wykorzystują kogoś, kto jest oszustem. Jeżeli to, co do mnie dociera, jest prawdziwe, to mamy do czynienia z oszustwem. Stoi za nim ktoś, kto - jeśli Polska by była praworządnym krajem - znajdowałby się gdzieś indziej - dodał, wskazując na Romana Giertycha.

Zdaniem Kaczyńskiego Mraz "najprawdopodobniej wszedł tam (do resortu sprawiedliwości - red.) już jako agent". - Najpierw spełnił pierwszą część swojej roli, doprowadził do wewnętrznej awantury, a następnie przeszedł do kolejnej - przekonywał prezes PiS.

