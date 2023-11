Kolejne kontrowersje wokół Funduszu Sprawiedliwości

czytaj dalej

To, co zobaczyliśmy podczas pierwszego posiedzenia Sejmu, to było absolutne załamanie się kultury parlamentaryzmu - mówiła w "Kampanii #BezKitu" posłanka Aleksandra K. Wiśniewska (Koalicja Obywatelska). Gośćmi TVN24 było dwoje najmłodszych posłów na Sejm X kadencji. Adam Gomoła (Trzecia Droga) zwracał uwagę na brak barierek przed budynkiem parlamentu. - To są zmiany symboliczne, ale pokazują, że Sejm znów może stać się instytucją otwartą, transparentną, dostępną dla wszystkich - podkreślał.