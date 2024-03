Trudno było nam znaleźć siedziby stowarzyszeń, które dostawały milionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości - mówiła w TVN24 Agata Listoś-Kostrzewa, współautorka reportażu "Fundusz partyjny". Artur Warcholiński podawał z kolei przykład stowarzyszenia z Kutna, naprzeciwko którego "przypadkiem, a może nie przypadkiem, jest biuro poselskie posła Suwerennej Polski". Reportaż "Fundusz partyjny" we wtorek w "Czarno na białym" w TVN24 o 20.30.

Listoś-Kostrzewa: nie udawało nam się znaleźć siedzib stowarzyszeń, które dostawały milionowe dotacje

O pracy nad reportażem jego autorzy opowiadali w poranku "Wstajesz i wiesz". - Odwiedziliśmy trochę miejsc, w niektórych miejscowościach spędziliśmy dosyć dużo czasu, bo nie udawało nam się znaleźć siedziby danych stowarzyszeń, mimo że to są organizacje, które dostały milionowe dotacje na swoją działalność - mówiła Agata Listoś-Kostrzewa.

- I tak jak nam trudno było znaleźć punkty pomocy osobom pokrzywdzonym, tak również pokrzywdzonym jest trudno znaleźć te miejsca, w których mogą otrzymać pomoc. Te stowarzyszenia, do których próbowaliśmy dotrzeć, nie znajdowały się niekiedy w miejscach rejestrowych. Odsyłano nas z miejsca na miejsce i szukaliśmy tych stowarzyszeń, więc to faktycznie była dosyć duża wyprawa i długa wycieczka czasami, żeby gdziekolwiek trafić - dodała.

Listoś-Kostrzewa podkreśliła przy tym, że to jest organizacja, która dostała 8,5 miliona złotych dotacji.

"Naprzeciwko przypadkiem, a może nie przypadkiem, jest biuro poselskie posła Suwerennej Polski"

Artur Warcholiński opowiedział z kolei o sytuacji z Kutna i stowarzyszeniu Patria Et Lex. - W takim niewielkim budynku mamy taką sytuację, że po jednej stronie jest siedziba stowarzyszenia, które wygrało konkurs na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Tam jest też punkt pomocy pokrzywdzonym. I zaraz naprzeciwko przypadkiem, a może nie przypadkiem, jest biuro poselskie posła Suwerennej Polski Tadeusza Woźniaka - mówił.

- Weszliśmy do środka, do biura poselskiego. Przyznam szczerze, z nadzieją, że w poselski poniedziałek spotkamy tam posła Woźniaka. Spotkaliśmy dyrektora biura poselskiego, który oprócz tego, że pełni tę funkcję, to też pracuje w tym stowarzyszeniu naprzeciwko, jest koordynatorem tego całego projektu - kontynuował Warcholiński. - I zaprosił nas na rozmowę, nie w siedzibie biura poselskiego, tylko przechodzimy kilka metrów na drugą stronę - dodał.