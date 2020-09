"Przekazywanie publicznych pieniędzy na przekupywanie Tadeusza Rydzyka". Wniosek do NIK o kontrolę dotacji

Wniosek o kontrolę NIK w Funduszu Sprawiedliwości

- Zwróciliśmy się dzisiaj z wnioskiem do pana prezesa Mariana Banasia, z wnioskiem o kontrolę NIK w Funduszu Sprawiedliwości, w Ministerstwie Sprawiedliwości, ale także w fundacji Lux Veritatis. Po pierwsze, o sprawdzenie, czy te pieniądze zostają wydawane rzetelnie, ale po drugie, czy fundacja Lux Veritatis w ogóle ma prawo do startowania w konkursach ogłaszanych przez Fundusz Sprawiedliwości – powiedział.

"Fundacja Lux Veritatis otrzymała 27 umów z różnych agencji publicznych, ministerstw na kwotę ponad 16 mln zł"

- Od 29 maja staramy się sprawdzić, jak wyglądało wsparcie dla jednej tylko z inicjatyw Tadeusza Rydzyka, fundacji Lux Veritatis – powiedział Szłapka. Wyjaśnił, że wówczas zwrócił się z wnioskiem do fundacji o dostęp do informacji publicznej. - Okazało się, że tylko w 2019 roku i pierwszych pięciu miesiącach 2020 roku fundacja Lux Veritatis otrzymała 27 umów z różnych agencji publicznych, ministerstw na kwotę ponad 16 milionów złotych – zaznaczył.

"To imperium medialne jest bardzo mocno dotowane z pieniędzy publicznych"

- To jest przekazywanie publicznych pieniędzy, tych, które mają pomagać ofiarom przestępstw, na przekupywanie Tadeusza Rydzyka, tylko po to, żeby wspierał polityków Solidarnej Polski, i żeby w konflikcie między Jarosławem Kaczyńskim a Zbigniewem Ziobrą wsparł Zbigniewa Ziobrę – ocenił.

Podkreślił, że będzie składał kolejne wnioski o dostęp do informacji publicznej ws. wsparcia o. Tadeusza Rydzyka. - Jeżeli nie będziemy uzyskiwać dodatkowych informacji, to nie wykluczamy oczywiście wniosków do prokuratury ani wniosków do sądu administracyjnego, ponieważ i Fundusz Sprawiedliwości, i fundacja Lux Veritatis mają absolutny obowiązek ujawniania pieniędzy publicznych, które są przekazywane – zaznaczył Szłapka.