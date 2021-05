Senackie komisje za dodaniem preambuły do ustawy ratyfikacyjnej. "W trosce o pomyślność naszej ojczyzny"

Senackie komisja za dodaniem preambuły

"Koalicja Obywatelska opowiada się po stronie pieniędzy dla Polaków"

- Wszyscy, bez względu na to, czy z prawej, czy z lewej strony sali senackiej głosowali za przyjęciem ustawy ratyfikacyjnej wraz z tą preambułą. Mamy nadzieję, że pozwoli to jednomyślnie przyjąć Senatowi 27 maja na posiedzeniu plenarnym projekt ustawy ratyfikacyjnej wraz z tą preambułą - dodał.

Zastanawiał się między innymi, czy prawdą jest, iż "Krajowy Plan Odbudowy, który ma regulować wydatkowanie unijnych pieniędzy, "nadal jest przedmiotem dialogu technicznego z Brukselą, z Komisją Europejką i że ten dialog techniczny na prośbę polskiego rządu będzie trwał co najmniej do końca maja".

Kolejne pytania dotyczą tego, czy "nieprawdą jest, że nie można do Krajowego Planu Odbudowy wprowadzać już zmian" oraz czy "nieprawdą jest, że bardzo szybko KPO będzie przez Komisję Europejską zatwierdzony, bowiem termin dwóch miesięcy na zatwierdzenie będzie biegł dopiero od 1 czerwca". - Czy to prawda, że Komisja Europejska zażądała, żeby w Krajowym Planie Odbudowy znalazły się istotne reformy? - kontynuował.

Dyskusja na komisji

PiS: dodanie preambuły wydłuży proces ratyfikacji, narazi nas na konsekwencje

- Senat może przyjąć tę ustawę bez poprawek, a panowie senatorowie, którzy z powodów partyjnych potrzebują zrobić cokolwiek przy tej ustawie, mogliby skorzystać z rady, jaką przedstawili profesorowie w opinii do ustawy, czyli przyjąć odrębną uchwałę, która zawierałaby te wszystkie rzeczy, które miałyby się znaleźć w preambule do treści ustawy ratyfikującej – wnioskował Grzegorz Bierecki z PiS. Jego zdaniem wnoszenie poprawek do ustawy wydłuży jej procedowanie w Senacie.

Ocenił, że przyjęcie ustawy zawierającej dodatkową preambułę może wywołać reperkusje i problemy na arenie unijnej. - Do tej pory wszystkie kraje, które ratyfikowały decyzję, zrobiły to bez poprawek. Tylko my bierzemy na siebie to ryzyko, że będziemy te ratyfikację modyfikować – mówił.